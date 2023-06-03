Леонченко: «То, что было проделано весной, это фундамент, на котором можно строить конкурентную команду»

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко ответил на вопрос, может ли команда бороться с «Зенитом» за первое место в следующем сезоне.

— Можно ли назвать приход Дзюбы главным трансферным успехом зимы?

— Дзюба — настоящий лидер. Его приход имел большое значение, но всегда хочется говорить о команде, потому что футбол — командный вид спорта. Так получилось, что те футболисты, которые пришли и уже были в команде, это подчеркнуло работу всех и игра дала результат.

— Может ли эта команда, как вы говорите, новый состав, бороться с «Зенитом» за первое место в следующем сезоне?

— Сейчас не будем говорить эти громкие слова, как это было в прошлом сезоне. Подобные слова произносились, были определенные ожидания. Думаю, что мы будем отталкиваться от своей игры и своих возможностей. То, что было проделано весной, это фундамент, на котором можно строить конкурентную и интересную команду.

«Локомотив» занял 8-е место по итогам сезона РПЛ-2022/23, набрав 45 очков.