Старший тренер «Нижнего Новгорода» прокомментировал победу над «Уралом»

Старший тренер «Нижнего Новгорода» Владимир Казаков прокомментировал результат матча 19-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (1:0).

— Мы очень рады этой победе. Первая игра, как и ожидалось, получилась нервной. В первом тайме из-за излишнего волнения порой принимали неверные решения. В перерыве перестроились. Да и ребята успокоились, стали брать игру на себя, за счет индивидуального мастерства совершали обыгрыши. Соперник не успевал, фолил, а мы дождались численного преимущества и заслуженно победили, реализовав его, — цитирует тренера сайт «Нижнего».

— Что скажете об игре новичков?

— Новички сыграли в свою силу, хотя могут играть и лучше. Где-то командных взаимодействий еще не совсем хватает. Но это такое не быстрое дело. Так что иногда ребята допускали необоснованные ошибки в средней части поля. Рады, что нижегородец Виктор Александров теперь у нас в команде. Он своей игрой на сборах доказал, что может бороться за место в стартовом составе, и сегодня провел хороший матч.

— Что с Алексеем Козловым?

— У Алексея было повреждение задней поверхности бедра. Мы готовили его к этой игре. В начале встречи Козлов почувствовал недомогание. Мы к этому были готовы. Желаем, чтобы Лёша восстановился как можно быстрее.