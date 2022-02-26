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Старший тренер «Нижнего Новгорода» прокомментировал победу над «Уралом»

Иван Шитик
Корреспондент

Старший тренер «Нижнего Новгорода» Владимир Казаков прокомментировал результат матча 19-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (1:0).

— Мы очень рады этой победе. Первая игра, как и ожидалось, получилась нервной. В первом тайме из-за излишнего волнения порой принимали неверные решения. В перерыве перестроились. Да и ребята успокоились, стали брать игру на себя, за счет индивидуального мастерства совершали обыгрыши. Соперник не успевал, фолил, а мы дождались численного преимущества и заслуженно победили, реализовав его, — цитирует тренера сайт «Нижнего».

— Что скажете об игре новичков?

— Новички сыграли в свою силу, хотя могут играть и лучше. Где-то командных взаимодействий еще не совсем хватает. Но это такое не быстрое дело. Так что иногда ребята допускали необоснованные ошибки в средней части поля. Рады, что нижегородец Виктор Александров теперь у нас в команде. Он своей игрой на сборах доказал, что может бороться за место в стартовом составе, и сегодня провел хороший матч.

— Что с Алексеем Козловым?

— У Алексея было повреждение задней поверхности бедра. Мы готовили его к этой игре. В начале встречи Козлов почувствовал недомогание. Мы к этому были готовы. Желаем, чтобы Лёша восстановился как можно быстрее.

Источник: https://fcnn.ru/nn-info/news/team/80750/

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 0
ЦСКА 0
1-й тайм

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.53

1X

14%

1.45
⚽ Футбол. Англия. Кубок лиги
Челси
Ливерпуль

П2

21%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.96

Ф2 (0)

13%

1.61
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Рубин

ИТБ1 (1.5)

24%

1.38

Ф1 (-1.5)

19%

1.87

П1 и ТБ (2.5) - Да

16%

1.85
ФК Нижний Новгород
ФК Урал
Владимир Казаков
0
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И В Н П +/- О
1
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
2
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
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