Быстров иронично отреагировал на продление Ерохина: «Пора воскресить Кержакова»

Экс-футболист «Зенита» Владимир Быстров в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о продлении контракта полузащитника Александра Ерохина с сине-бело-голубыми до лета 2027 года.

«Пора воскресить Михаила Кержакова тоже. Он тоже готов. Я? Нет», — сказал Быстров «СЭ».

Ерохин перешел в «Зенит» в 2017 году. Он является семикратным чемпионом России. Также он пять раз выигрывал Суперкубок России и дважды — Кубок страны.

В сезоне-2025/26 36-летний Ерохин провел 22 матча, забил четыре гола и сделал один результативный пас. Всего за «Зенит» на его счету 273 игры, 46 мячей и 21 голевая передача.

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