«Зенит» продлил контракт с Ерохиным до 2027 года

«Зенит» продлил соглашение с полузащитником Александром Ерохиным, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Новый контракт рассчитан на один год — до конца сезона-2026/27. Предыдущий договор истекал в июне 2026-го.

Ерохин перешел в «Зенит» в 2017 году. Он является семикратным чемпионом России. Также он пять раз выиграл Суперкубок России и дважды — Кубок страны.

В сезоне-2025/26 36-летний Ерохин провел 22 матча, забил 4 гола и сделал 1 результативный пас. Всего за «Зенит» на его счету 273 игры, 46 мячей и 21 голевая передача.

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