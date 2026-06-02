Быстров — о продлении контракта Акинфеева с ЦСКА: «Показывает свой высокий класс»

Экс-футболист «Зенита» Владимир Быстров в разговоре с «СЭ» поделился мнением о продлении контракта Игоря Акинфеева с ЦСКА.

«Отлично. Посмотрим, сколько он еще сможет поиграть. Все зависит только от него. Пока Игорь в форме столько и будет играть. Есть те, кто призывают его закончить? Говорят многое, но он показывает свой высокий класс», — сказал Быстров «СЭ».

Соглашение с 40-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2026/27.

На счету Акинфеева 818 матчей за основную команду ЦСКА, в которых он пропустил 742 мяча и 327 раз сыграл на ноль.