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Олимпийская чемпионка по легкой атлетике Кили Ходжкинсон выиграла забег в Лондоне в облегающем костюме: почему спортсменка выступила в нем

«Хотела добавить сексуальности». Олимпийская чемпионка по легкой атлетике Ходжкинсон выиграла забег в необычном костюме

Егор Сергеев
корреспондент
Кили Ходжкинсон.
Фото Getty Images
Привлекла внимание.

Олимпийская чемпионка Парижа-2024 в беге на 800 метров Кили Ходжкинсон заняла первое место на легкоатлетическом турнире Athlos в Лондоне. В центре внимания оказался костюм победительницы — 24-летняя британка вышла на старт в полностью черной облегающей модели.

«Я за принцип «хорошо выглядишь — хорошо себя чувствуешь»

Костюм получился действительно интересным: он был цельным, закрывал руки и ноги Ходжкинсон, но оставлял открытой практически всю спину. Кроме того, Кили выступила в переливающихся шиповках и черных солнцезащитных очках.

Интересно, что волосы британки остались снаружи — для хвостика в костюме сделали специальное отверстие. «Наука говорит, технически из-за сопротивления воздуха ты бежишь медленнее с распущенными волосами. Но я сказала: «Это не обсуждается. Мои волосы остаются распущенными». Я за принцип «хорошо выглядишь — хорошо себя чувствуешь», — цитирует Ходжкинсон The Athletic.

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Девушка также призналась — планировала сделать образ более раскованным: «Я хотела чувствовать себя комфортно, но при этом немного сексуально. Открытая спина — это очень круто. Честно говоря, кажется, будто на мне вообще ничего нет».

В забеге Athlos на 800 м Ходжкинсон показала результат 1:56,40 и опередила ближайшую соперницу более чем на две секунды. Ее призовые составили около 50 тысяч фунтов. Ранее, в августе, она заняла второе место на чемпионате Европы в Бирмингеме с результатом 1.55,01.

Фото Getty Images

В Европе действуют ограничения

Необычный костюм Ходжкинсон особенно выделяется на фоне недавних мер, принятых в европейской легкой атлетике. В августе местный вещательный союз (EBU) совместно с European Athletics опубликовали гид с рекомендациями для телевидения, направленный против сексуализации женщин в трансляциях.

С нового сезона вещателям рекомендуют отказаться от низких ракурсов и крупных планов сзади, особенно когда спортсменки находятся в наклонном положении. Также при трансляциях женских соревнований не следует акцентировать внимание камеры на отдельных частях тела, включая ягодицы, бедра и грудь. Кроме того, вещателей просят сократить количество замедленных повторов.

Европейский вещательный союз запретил показывать в&nbsp;трансляциях легкой атлетики крупные планы девушек.«Пусть наденут хиджаб и бегают!» В Европе запретили показ ягодиц легкоатлеток — что думают об этом у нас?

«Когда мы выходим на разбег, дорожку или поле, мы демонстрируем лучшее, что есть в нашем виде спорта, — сплав мощи, техники и страсти. Однако определенные ракурсы камеры в сочетании с гендерными стереотипами не просто вызывают дискомфорт у спортсменок, но и могут оказывать серьезное долгосрочное влияние на психическое здоровье», — заявила сербская легкоатлетка Ивана Шпанович, ставшая одним из авторов гида.

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