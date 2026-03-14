Быстров жестко раскритиковал работу арбитров в матче «Зенит» — «Спартак»: «Забыли памперсы пододеть»

Экс-футболист сборной России Владимир Быстров в разговоре с «СЭ» оценил работу бригады Сергея Карасева в матче 21-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» (2:0).

«В Питере сейчас изобрели такие футболки, что если соперник хватается за нее, то ему руку не отпустить. Уникальная разработка питерских ученых! Судейство в матче — единица! Ужасно отработали. Второй пенальти — по делу, первый, как я уже сказал, — разработка питерских ученых. Венделу, я считаю, нужно было давать красную. Почему не удалили Вендела? Наверное, судьи забыли памперсы пододеть. В следующий раз их надо брать с собой», — сказал Быстров «СЭ».

«Зенит» (45 очков) занимает второе место в РПЛ. «Спартак» с 35 очками идет шестым в турнирной таблице.

В следующем туре «Зенит» 22 марта на выезде сыграет с московским «Динамо». «Спартак» в этот же день в гостях встретится с «Оренбургом».

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