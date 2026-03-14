«Ростов» — «Динамо»: Нгамале заменили из-за травмы в начале матча

Полузащитник «Динамо» Муми Нгамале получил повреждение в матче против «Ростова» в 21-м туре РПЛ.

На 12-й минуте камерунца заменил Ярослав Гладышев.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.

Чемпионат России. Премьер-лига. 21-й тур.

14 марта, 18:15. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)

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