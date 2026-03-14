Соболев — о ролике «Спартака»: «Меня это только разозлило»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев прокомментировал свое празднование гола в ворота «Спартака» (2:0) в матче 21-го тура РПЛ.

Соболев, после того как забил пенальти, надел маску для ныряния. Это отсылка к ролику «Спартака» к матчу с сине-бело-голубыми.

«Сфоткался им на вторую часть на превью, чтоб когда второй фильм снимали фотографию поставили. Посмеялись, сейчас я посмеюсь. Задевало ли меня это? Вообще не задевало, меня это только разозлило. Спасибо пресс-службе или кто там делал этот фильм. Молодцы. Надо, чтоб в следующий раз тоже так сделали. Только что-нибудь еще пожестче», — сказал Соболев в эфире «Матч ТВ».

«Зенит» (45 очков) занимает второе место в РПЛ. «Спартак» с 35 очками идет шестым в турнирной таблице.

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