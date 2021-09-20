Витория стал третьим подряд тренером «Спартака», который всухую проиграл первое дерби

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий стал девятым специалистом, которому удалось выиграть первое дерби в чемпионате в должности главного тренера.

В списке тренеров ЦСКА, с ходу победивших «Спартак», он присоединился к Олегу Долматову, Валерию Газзаеву, Артуру Жорже и Леониду Слуцкому.

Его оппонент Руй Витория, также проводивший первое дерби в карьере не смог составить компанию Микаэлю Лаудрупу, Валерию Карпину, Мурату Якину и Массимо Каррере.

Тренеры, которым удалось выиграть первые дерби в чемпионате

Дата Тренер Команда Стадион Оппонент Счет 26.09.1998 Олег Долматов ЦСКА Динамо Олег Романцев 4:1 21.04.2002 Валерий Газзаев ЦСКА Лужники Олег Романцев 3:0 15.05.2004 Артур Жорже ЦСКА Динамо Невио Скала 2:0 01.11.2008 Микаэль Лаудруп Спартак Лужники Валерий Газзаев 1:0 26.07.2009 Валерий Карпин Спартак Лужники Зико 2:1 21.11.2009 Леонид Слуцкий ЦСКА Лужники Валерий Карпин 3:2 17.08.2014 Мурат Якин Спартак Арена Химки Леонид Слуцкий 1:0 29.10.2016 Массимо Каррера Спартак Открытие Банк Арена Леонид Слуцкий 3:1 20.09.2021 Алексей Березуцкий ЦСКА ВЭБ Арена РуйВитория 1:0

Витория оказался третьим подряд и пятым в истории тренером красно-белых, проигравшим свое первое дерби в премьер-лиге всухую.

Ранее такой же неудачный старт в принципиальном противостоянии выдавали Невио Скала, Унаи Эмери, Олег Кононов и Доменико Тедеско. Любопытно, что из тренеров-чемпионов выиграть сходу справиться с ЦСКА в высшем дивизионе получилось только у Карреры, тогда как Олег Романцев и Георгий Ярцев смогли добиться только ничьей.

Первые дерби тренеров «Спартака» в чемпионате России

Дата Тренер «Спартака» Стадион Тренер ЦСКА Счет 05.09.1992 Олег Романцев Лужники Геннадий Костылев 1:1 13.04.1996 Георгий Ярцев Динамо Александр Тарханов 0:0 20.10.2003 Владимир Федотов Лужники Валерий Газзаев 0:0 15.05.2004 Невио Скала Динамо Артур Жорже 0:2 10.09.2004 Александр Старков Динамо Валерий Газзаев 1:2 02.09.2007 Станислав Черчесов Лужники Валерий Газзаев 1:1 01.11.2008 Микаэль Лаудруп Лужники Валерий Газзаев 1:0 26.07.2009 Валерий Карпин Лужники Зико 2:1 07.10.2012 Унаи Эмери Лужники Леонид Слуцкий 0:2 17.08.2014 Мурат Якин Арена Химки Леонид Слуцкий 1:0 14.08.2015 Дмитрий Аленичев Открытие Банк Арена Леонид Слуцкий 1:2 29.10.2016 Массимо Каррера Открытие Банк Арена Леонид Слуцкий 3:1 06.04.2019 Олег Кононов Открытие Банк Арена Виктор Гончаренко 0:2 30.06.2020 Доменико Тедеско ВЭБ Арена Виктор Гончаренко 0:2 20.09.2021 РуйВитория ВЭБ Арена Алексей Березуцкий 0:1

Итого: +4=4-7, мячи 11-17.

Из российских тренеров ЦСКА с поражения начал только Борис Копейкин.

Олег Долматов, Валерий Газзаев, Леонид Слуцкий и уже названный Алексей Березуцкий дебютировали победой, а Геннадий Костылев, Александр Тарханов и Павел Садырин, работавшие с красно-синими во время доминирования «Спартака» в чемпионате, добились ничьей.

Зато специалистам-легионерам приходилось тяжелее. Победу добыл только Артур Жорже, при том, что Зико, Виктор Гончаренко и Ивица Олич потерпели неудачи.

Первые дерби тренеров ЦСКА в чемпионате России

Дата Тренер ЦСКА Стадион Тренер «Спартака» Счет 05.09.1992 Геннадий Костылев Лужники Олег Романцев 1:1 24.10.1993 Борис Копейкин Лужники Олег Романцев 0:3 15.08.1994 Александр Тарханов Динамо Олег Романцев 1:1 23.04.1997 Павел Садырин Локомотив Олег Романцев 0:0 26.09.1998 Олег Долматов Динамо Олег Романцев 4:1 21.04.2002 Валерий Газзаев Лужники Олег Романцев 3:0 15.05.2004 Артур Жорже Динамо Невио Скала 2:0 26.07.2009 Зико Лужники Валерий Карпин 1:2 21.11.2009 Леонид Слуцкий Лужники Валерий Карпин 3:2 30.04.2017 Виктор Гончаренко ВЭБ Арена Массимо Каррера 1:2 25.04.2021 Ивица Олич Открытие Банк Арена Доменико Тедеско 0:1 20.09.2021 Алексей Березуцкий ВЭБ Арена РуйВитория 1:0

Итого: +5=3-4, мячи 17-13.