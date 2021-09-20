Витория стал третьим подряд тренером «Спартака», который всухую проиграл первое дерби
Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий стал девятым специалистом, которому удалось выиграть первое дерби в чемпионате в должности главного тренера.
В списке тренеров ЦСКА, с ходу победивших «Спартак», он присоединился к Олегу Долматову, Валерию Газзаеву, Артуру Жорже и Леониду Слуцкому.
Его оппонент Руй Витория, также проводивший первое дерби в карьере не смог составить компанию Микаэлю Лаудрупу, Валерию Карпину, Мурату Якину и Массимо Каррере.
Тренеры, которым удалось выиграть первые дерби в чемпионате
|
Дата
|
Тренер
|
Команда
|
Стадион
|
Оппонент
|
Счет
|
26.09.1998
|
Олег Долматов
|
ЦСКА
|
Динамо
|
Олег Романцев
|
4:1
|
21.04.2002
|
Валерий Газзаев
|
ЦСКА
|
Лужники
|
Олег Романцев
|
3:0
|
15.05.2004
|
Артур Жорже
|
ЦСКА
|
Динамо
|
Невио Скала
|
2:0
|
01.11.2008
|
Микаэль Лаудруп
|
Спартак
|
Лужники
|
Валерий Газзаев
|
1:0
|
26.07.2009
|
Валерий Карпин
|
Спартак
|
Лужники
|
Зико
|
2:1
|
21.11.2009
|
Леонид Слуцкий
|
ЦСКА
|
Лужники
|
Валерий Карпин
|
3:2
|
17.08.2014
|
Мурат Якин
|
Спартак
|
Арена Химки
|
Леонид Слуцкий
|
1:0
|
29.10.2016
|
Массимо Каррера
|
Спартак
|
Открытие Банк Арена
|
Леонид Слуцкий
|
3:1
|
20.09.2021
|
Алексей Березуцкий
|
ЦСКА
|
ВЭБ Арена
|
РуйВитория
|
1:0
Витория оказался третьим подряд и пятым в истории тренером красно-белых, проигравшим свое первое дерби в премьер-лиге всухую.
Ранее такой же неудачный старт в принципиальном противостоянии выдавали Невио Скала, Унаи Эмери, Олег Кононов и Доменико Тедеско. Любопытно, что из тренеров-чемпионов выиграть сходу справиться с ЦСКА в высшем дивизионе получилось только у Карреры, тогда как Олег Романцев и Георгий Ярцев смогли добиться только ничьей.
Первые дерби тренеров «Спартака» в чемпионате России
|
Дата
|
Тренер «Спартака»
|
Стадион
|
Тренер ЦСКА
|
Счет
|
05.09.1992
|
Олег Романцев
|
Лужники
|
Геннадий Костылев
|
1:1
|
13.04.1996
|
Георгий Ярцев
|
Динамо
|
Александр Тарханов
|
0:0
|
20.10.2003
|
Владимир Федотов
|
Лужники
|
Валерий Газзаев
|
0:0
|
15.05.2004
|
Невио Скала
|
Динамо
|
Артур Жорже
|
0:2
|
10.09.2004
|
Александр Старков
|
Динамо
|
Валерий Газзаев
|
1:2
|
02.09.2007
|
Станислав Черчесов
|
Лужники
|
Валерий Газзаев
|
1:1
|
01.11.2008
|
Микаэль Лаудруп
|
Лужники
|
Валерий Газзаев
|
1:0
|
26.07.2009
|
Валерий Карпин
|
Лужники
|
Зико
|
2:1
|
07.10.2012
|
Унаи Эмери
|
Лужники
|
Леонид Слуцкий
|
0:2
|
17.08.2014
|
Мурат Якин
|
Арена Химки
|
Леонид Слуцкий
|
1:0
|
14.08.2015
|
Дмитрий Аленичев
|
Открытие Банк Арена
|
Леонид Слуцкий
|
1:2
|
29.10.2016
|
Массимо Каррера
|
Открытие Банк Арена
|
Леонид Слуцкий
|
3:1
|
06.04.2019
|
Олег Кононов
|
Открытие Банк Арена
|
Виктор Гончаренко
|
0:2
|
30.06.2020
|
Доменико Тедеско
|
ВЭБ Арена
|
Виктор Гончаренко
|
0:2
|
20.09.2021
|
РуйВитория
|
ВЭБ Арена
|
Алексей Березуцкий
|
0:1
Итого: +4=4-7, мячи 11-17.
Из российских тренеров ЦСКА с поражения начал только Борис Копейкин.
Олег Долматов, Валерий Газзаев, Леонид Слуцкий и уже названный Алексей Березуцкий дебютировали победой, а Геннадий Костылев, Александр Тарханов и Павел Садырин, работавшие с красно-синими во время доминирования «Спартака» в чемпионате, добились ничьей.
Зато специалистам-легионерам приходилось тяжелее. Победу добыл только Артур Жорже, при том, что Зико, Виктор Гончаренко и Ивица Олич потерпели неудачи.
Первые дерби тренеров ЦСКА в чемпионате России
|
Дата
|
Тренер ЦСКА
|
Стадион
|
Тренер «Спартака»
|
Счет
|
05.09.1992
|
Геннадий Костылев
|
Лужники
|
Олег Романцев
|
1:1
|
24.10.1993
|
Борис Копейкин
|
Лужники
|
Олег Романцев
|
0:3
|
15.08.1994
|
Александр Тарханов
|
Динамо
|
Олег Романцев
|
1:1
|
23.04.1997
|
Павел Садырин
|
Локомотив
|
Олег Романцев
|
0:0
|
26.09.1998
|
Олег Долматов
|
Динамо
|
Олег Романцев
|
4:1
|
21.04.2002
|
Валерий Газзаев
|
Лужники
|
Олег Романцев
|
3:0
|
15.05.2004
|
Артур Жорже
|
Динамо
|
Невио Скала
|
2:0
|
26.07.2009
|
Зико
|
Лужники
|
Валерий Карпин
|
1:2
|
21.11.2009
|
Леонид Слуцкий
|
Лужники
|
Валерий Карпин
|
3:2
|
30.04.2017
|
Виктор Гончаренко
|
ВЭБ Арена
|
Массимо Каррера
|
1:2
|
25.04.2021
|
Ивица Олич
|
Открытие Банк Арена
|
Доменико Тедеско
|
0:1
|
20.09.2021
|
Алексей Березуцкий
|
ВЭБ Арена
|
РуйВитория
|
1:0
Итого: +5=3-4, мячи 17-13.
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