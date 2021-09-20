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Витория стал третьим подряд тренером «Спартака», который всухую проиграл первое дерби

23:26
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Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий стал девятым специалистом, которому удалось выиграть первое дерби в чемпионате в должности главного тренера.

В списке тренеров ЦСКА, с ходу победивших «Спартак», он присоединился к Олегу Долматову, Валерию Газзаеву, Артуру Жорже и Леониду Слуцкому.

Его оппонент Руй Витория, также проводивший первое дерби в карьере не смог составить компанию Микаэлю Лаудрупу, Валерию Карпину, Мурату Якину и Массимо Каррере.

Тренеры, которым удалось выиграть первые дерби в чемпионате

Дата

Тренер

Команда

Стадион

Оппонент

Счет

26.09.1998

Олег Долматов

ЦСКА

Динамо

Олег Романцев

4:1

21.04.2002

Валерий Газзаев

ЦСКА

Лужники

Олег Романцев

3:0

15.05.2004

Артур Жорже

ЦСКА

Динамо

Невио Скала

2:0

01.11.2008

Микаэль Лаудруп

Спартак

Лужники

Валерий Газзаев

1:0

26.07.2009

Валерий Карпин

Спартак

Лужники

Зико

2:1

21.11.2009

Леонид Слуцкий

ЦСКА

Лужники

Валерий Карпин

3:2

17.08.2014

Мурат Якин

Спартак

Арена Химки

Леонид Слуцкий

1:0

29.10.2016

Массимо Каррера

Спартак

Открытие Банк Арена

Леонид Слуцкий

3:1

20.09.2021

Алексей Березуцкий

ЦСКА

ВЭБ Арена

РуйВитория

1:0

Витория оказался третьим подряд и пятым в истории тренером красно-белых, проигравшим свое первое дерби в премьер-лиге всухую.

Ранее такой же неудачный старт в принципиальном противостоянии выдавали Невио Скала, Унаи Эмери, Олег Кононов и Доменико Тедеско. Любопытно, что из тренеров-чемпионов выиграть сходу справиться с ЦСКА в высшем дивизионе получилось только у Карреры, тогда как Олег Романцев и Георгий Ярцев смогли добиться только ничьей.

Первые дерби тренеров «Спартака» в чемпионате России

Дата

Тренер «Спартака»

Стадион

Тренер ЦСКА

Счет

05.09.1992

Олег Романцев

Лужники

Геннадий Костылев

1:1

13.04.1996

Георгий Ярцев

Динамо

Александр Тарханов

0:0

20.10.2003

Владимир Федотов

Лужники

Валерий Газзаев

0:0

15.05.2004

Невио Скала

Динамо

Артур Жорже

0:2

10.09.2004

Александр Старков

Динамо

Валерий Газзаев

1:2

02.09.2007

Станислав Черчесов

Лужники

Валерий Газзаев

1:1

01.11.2008

Микаэль Лаудруп

Лужники

Валерий Газзаев

1:0

26.07.2009

Валерий Карпин

Лужники

Зико

2:1

07.10.2012

Унаи Эмери

Лужники

Леонид Слуцкий

0:2

17.08.2014

Мурат Якин

Арена Химки

Леонид Слуцкий

1:0

14.08.2015

Дмитрий Аленичев

Открытие Банк Арена

Леонид Слуцкий

1:2

29.10.2016

Массимо Каррера

Открытие Банк Арена

Леонид Слуцкий

3:1

06.04.2019

Олег Кононов

Открытие Банк Арена

Виктор Гончаренко

0:2

30.06.2020

Доменико Тедеско

ВЭБ Арена

Виктор Гончаренко

0:2

20.09.2021

РуйВитория

ВЭБ Арена

Алексей Березуцкий

0:1

Итого: +4=4-7, мячи 11-17.

Из российских тренеров ЦСКА с поражения начал только Борис Копейкин.

Олег Долматов, Валерий Газзаев, Леонид Слуцкий и уже названный Алексей Березуцкий дебютировали победой, а Геннадий Костылев, Александр Тарханов и Павел Садырин, работавшие с красно-синими во время доминирования «Спартака» в чемпионате, добились ничьей.

Зато специалистам-легионерам приходилось тяжелее. Победу добыл только Артур Жорже, при том, что Зико, Виктор Гончаренко и Ивица Олич потерпели неудачи.

Первые дерби тренеров ЦСКА в чемпионате России

Дата

Тренер ЦСКА

Стадион

Тренер «Спартака»

Счет

05.09.1992

Геннадий Костылев

Лужники

Олег Романцев

1:1

24.10.1993

Борис Копейкин

Лужники

Олег Романцев

0:3

15.08.1994

Александр Тарханов

Динамо

Олег Романцев

1:1

23.04.1997

Павел Садырин

Локомотив

Олег Романцев

0:0

26.09.1998

Олег Долматов

Динамо

Олег Романцев

4:1

21.04.2002

Валерий Газзаев

Лужники

Олег Романцев

3:0

15.05.2004

Артур Жорже

Динамо

Невио Скала

2:0

26.07.2009

Зико

Лужники

Валерий Карпин

1:2

21.11.2009

Леонид Слуцкий

Лужники

Валерий Карпин

3:2

30.04.2017

Виктор Гончаренко

ВЭБ Арена

Массимо Каррера

1:2

25.04.2021

Ивица Олич

Открытие Банк Арена

Доменико Тедеско

0:1

20.09.2021

Алексей Березуцкий

ВЭБ Арена

РуйВитория

1:0

Итого: +5=3-4, мячи 17-13.

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Кирилл Бурдаков все материалы автора

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