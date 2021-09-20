«В юбилейный год до ФНЛ доиграетесь». Реакция болельщиков «Спартака» на поражение от ЦСКА
Футболисты московского ЦСКА победили столичный «Спартак» со счетом 1:0 в домашнем матче восьмого тура Тинькофф — РПЛ.
Единственный гол на 82-й минуте встречи забил нападающий армейцев Антон Заболотный.
«Спартак» возглавляет португальский специалист Руй Витория. Московский клуб под руководством Витории потерпел седьмое поражение в официальных матчах при трех победах и одной ничьей.
Болельщики красно-белых болезненно восприняли поражение в принципиальном дерби.
Olegus_ KL: «Зарема, спасибо за атмосферу в клубе, надеюсь ты довольна. Леонид, спасибо за селекцию, отличная скамейка у Руя для усиления игры, вы отличные руководители клуба. Не виню Кофрие, все бывает, банальная срезка, атака конечно дно, особенно Джордан со звездной болезнью, как он ...»
сон пустоты: «Ничего другого от вас и не ждал, с Федуном вечный позор и клоунство».
R: «С юбилеем!»
MaximNT: «Эдак вы в юбилейный год до ФНЛ доиграетесь».
Алексей Яндемеров: «Всем игрокам и тренерам штрафы 3-х месячных зарплат надо выписать».
Сергей Данченко: «Неужели нельзя хотя бы перед такими ответственными матчами брать себя в руки? Гол и поражение от «Легии» — Соболев. Вышел обиженный, демонстративно не стал бороться с поляком. Сначала казался таким простым деревенским пареньком, а теперь видно, что капризный, симулирует постоянно».
Kudryashkina: «Руй. Вокзал. Чемодан»
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