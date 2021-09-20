«В юбилейный год до ФНЛ доиграетесь». Реакция болельщиков «Спартака» на поражение от ЦСКА

Футболисты московского ЦСКА победили столичный «Спартак» со счетом 1:0 в домашнем матче восьмого тура Тинькофф — РПЛ.

Единственный гол на 82-й минуте встречи забил нападающий армейцев Антон Заболотный.

«Спартак» возглавляет португальский специалист Руй Витория. Московский клуб под руководством Витории потерпел седьмое поражение в официальных матчах при трех победах и одной ничьей.

Болельщики красно-белых болезненно восприняли поражение в принципиальном дерби.

Olegus_ KL: «Зарема, спасибо за атмосферу в клубе, надеюсь ты довольна. Леонид, спасибо за селекцию, отличная скамейка у Руя для усиления игры, вы отличные руководители клуба. Не виню Кофрие, все бывает, банальная срезка, атака конечно дно, особенно Джордан со звездной болезнью, как он ...»

сон пустоты: «Ничего другого от вас и не ждал, с Федуном вечный позор и клоунство».

R: «С юбилеем!»

MaximNT: «Эдак вы в юбилейный год до ФНЛ доиграетесь».

Алексей Яндемеров: «Всем игрокам и тренерам штрафы 3-х месячных зарплат надо выписать».

Сергей Данченко: «Неужели нельзя хотя бы перед такими ответственными матчами брать себя в руки? Гол и поражение от «Легии» — Соболев. Вышел обиженный, демонстративно не стал бороться с поляком. Сначала казался таким простым деревенским пареньком, а теперь видно, что капризный, симулирует постоянно».

Kudryashkina: «Руй. Вокзал. Чемодан»