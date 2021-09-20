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Игорь Акинфеев повторил рекорд по матчам против «Спартака»

23:08
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Вратарь Игорь Акинфеев в 35-й раз в карьере принял участие в главном московском дерби в чемпионате России.

Голкипер ЦСКА повторил рекорд по числу матчей против «Спартака», который принадлежал нынешнему главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку.

В играх с участием Акинфеева армейцы одержали 19 побед при шести ничьих и десяти поражениях (мячи 56-39).

По матчам против «Спартака» в высшем дивизионе

Игрок

Матчи

Голы

Игорь Акинфеев

35

-35

Сергей Семак

35

8

Сергей Игнашевич

33

4

Игорь Семшов

30

9

Василий Березуцкий

29

1

Дмитрий Лоськов

28

4

Зафиксированный в понедельник «сухарь» оказался для Акинфеева 12-м в противостоянии со «Спартаком».

12 раз он не позволял отличиться игрокам «Ростова», чаще футболистом «Ахмата», «Рубина», «Крыльев» и «Амкара».

Команды, против которых Акинфеев не пропускал более 10 раз

Команды

Матчи

Сухие матчи

Терек/Ахмат

27

17

Рубин

34

17

Амкар

25

15

Крылья Советов

28

15

Ростов

29

12

Спартак

35

12

Кубань

14

11

Динамо

32

11

Правда, никто из коллег не может похвастать и восемью сухими матчами со «Спартаком». Главный преследователь Акинфеева Александр Беленов, как и Владимир Габулов, останавливал все атаки красно-белых семь раз, по шесть матчей на «ноль» набралось у Валерия Чижова и Сергея Рыжикова, пять — у Вячеслава Малафеева.

Вратари, чаще всего игравшие на «ноль» против «Спартака»

Вратарь

Матчи

Сухие матчи

Игорь Акинфеев

35

12

Александр Беленов

20

7

Владимир Габулов

21

7

Валерий Чижов

10

6

Сергей Рыжиков

25

6

Вячеслав Малафеев

25

5

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Кирилл Бурдаков все материалы автора

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