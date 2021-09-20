Игорь Акинфеев повторил рекорд по матчам против «Спартака»
Вратарь Игорь Акинфеев в 35-й раз в карьере принял участие в главном московском дерби в чемпионате России.
Голкипер ЦСКА повторил рекорд по числу матчей против «Спартака», который принадлежал нынешнему главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку.
В играх с участием Акинфеева армейцы одержали 19 побед при шести ничьих и десяти поражениях (мячи 56-39).
По матчам против «Спартака» в высшем дивизионе
|
Игрок
|
Матчи
|
Голы
|
Игорь Акинфеев
|
35
|
-35
|
Сергей Семак
|
35
|
8
|
Сергей Игнашевич
|
33
|
4
|
Игорь Семшов
|
30
|
9
|
Василий Березуцкий
|
29
|
1
|
Дмитрий Лоськов
|
28
|
4
Зафиксированный в понедельник «сухарь» оказался для Акинфеева 12-м в противостоянии со «Спартаком».
12 раз он не позволял отличиться игрокам «Ростова», чаще футболистом «Ахмата», «Рубина», «Крыльев» и «Амкара».
Команды, против которых Акинфеев не пропускал более 10 раз
|
Команды
|
Матчи
|
Сухие матчи
|
Терек/Ахмат
|
27
|
17
|
Рубин
|
34
|
17
|
Амкар
|
25
|
15
|
Крылья Советов
|
28
|
15
|
Ростов
|
29
|
12
|
Спартак
|
35
|
12
|
Кубань
|
14
|
11
|
Динамо
|
32
|
11
Правда, никто из коллег не может похвастать и восемью сухими матчами со «Спартаком». Главный преследователь Акинфеева Александр Беленов, как и Владимир Габулов, останавливал все атаки красно-белых семь раз, по шесть матчей на «ноль» набралось у Валерия Чижова и Сергея Рыжикова, пять — у Вячеслава Малафеева.
Вратари, чаще всего игравшие на «ноль» против «Спартака»
|
Вратарь
|
Матчи
|
Сухие матчи
|
Игорь Акинфеев
|
35
|
12
|
Александр Беленов
|
20
|
7
|
Владимир Габулов
|
21
|
7
|
Валерий Чижов
|
10
|
6
|
Сергей Рыжиков
|
25
|
6
|
Вячеслав Малафеев
|
25
|
5
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