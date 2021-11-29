Витория отказался говорить о работе судейской бригады в матче против «Уфы»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория отказался говорить о работе судейской бригады в матче 16-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (1:1).

«Не люблю говорить лично о судьях. Но видел, что сегодня было много остановок, темп получился медленным. Возможно, из-за этого мы не смогли найти ритм. Кукуян хороший арбитр, но сегодня такие моменты затормозили игру.

Что касается эпизода с Умяровым, надо посмотреть повтор и проанализировать, сейчас я не могу сказать. Не думаю, что там была желтая, но нужно посмотреть эпизод», — заявил тренер.

Безвыигрышная серия красно-белых в чемпионате России достигла шести встреч.