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Витория отказался говорить о работе судейской бригады в матче против «Уфы»

19:36
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Главный тренер «Спартака» Руй Витория отказался говорить о работе судейской бригады в матче 16-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (1:1).

«Не люблю говорить лично о судьях. Но видел, что сегодня было много остановок, темп получился медленным. Возможно, из-за этого мы не смогли найти ритм. Кукуян хороший арбитр, но сегодня такие моменты затормозили игру.

Что касается эпизода с Умяровым, надо посмотреть повтор и проанализировать, сейчас я не могу сказать. Не думаю, что там была желтая, но нужно посмотреть эпизод», — заявил тренер.

Безвыигрышная серия красно-белых в чемпионате России достигла шести встреч.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 16-й тур
29 нояб, 17:00. Нефтяник (Уфа)
Уфа
1:1
Спартак
Голы
Никитин, 70 (1:0), Соболев, 90+5 (1:1)
Уфа
Беленов Никитин Ботака-Иобома Журавлев Йокич (Алиев, 81 ) Касинтура (Голубев, 85 ) Фищенко Урунов (Мрзляк, 25 ) Камилов Агаларов (Саплинов, 85 ) Кротов (Плиев, 81 )
Спартак
Селихов Жиго Джикия Айртон Кофрие (Рассказов, 68) Умяров Литвинов Промес Ломовицкий (Мельников, 76) Соболев Ларссон
Предупреждения
Кротов 37, Журавлев 38, Камилов 45, Мрзляк 54, Йокич 67, Алиев 88, Никитин 90  -  Айртон 19, Умяров 49, Рассказов 74
Удаления
Рассказов 86 (вторая ж.к)
Судьи
Кукуян (Сочи) Стипиди (Краснодар) Богданов (Верея)
ВАР
Панин (Дмитров) Воронцов (Ярославль)

 

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Сергей Федоров все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 16-й тур: расписание и результаты матчей, ЦСКА — «Зенит» и другие игры, новости и обзоры