Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший прокомментировал «СЭ» ничью в матче 16-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (1:1).

«В очередной раз убеждаюсь, что «Спартак» — середняк. Я видел неподдельное огорчение уфимцев от того, что они упустили победу. У нас не топ-лига, но и не чемпионат Монголии. Наш футбол отражается на сборной и на всем остальном. Даже чемпион лиги, когда играет на международной арене, выигрывает с помощью судей, как с «Мальме». Против хороших команд и подавно играют плохо», — сказал Пресняков в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Артист также поделился мнением об игре защитника Николая Рассказова.

«Рассказов — несчастный парень. Ему постоянно не везет. От Рассказова, наверное, должно исходить желание смены клубной прописки. Бывает такое, когда идет череда неудач, потом игрок выстреливает. Его надо оставить в покое и не проклинать во всех грехах. Проблема не только в нем. «Спартак» в целом играет неинтересно. Они активизируются, только когда проигрывают. Я уже говорил, что красно-белые могут проиграть команде пивзавода и обыграть «Наполи». Сегодняшняя команда напоминает «Спартак» прежних времен. Только сейчас еще хуже», — добавил Пресняков.

«Спартак» (20 очков) после 16-там туров Тинькофф РПЛ идет десяти в турнирной таблице. «Уфа» (16 очков) после ничьей покинула зону стыков и располагается на двенадцатом месте.