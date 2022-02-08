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Лисакович: «Рангник брал слово после тренера, высказывал мнение, поддерживал команду. Его уход — шок»

Владислав Зимагулов
Корреспондент

Экс-форвард «Локомотива» Виталий Лисакович в интервью «СЭ» рассказал о том, как в московской команде отреагировали на уход директора по спорту и развитию Ральфа Рангника. Немецкий специалист возглавил «Манчестер Юнайтед».

- Расскажи, как команда отреагировала на приход Рангника?
— Пришел такой статусный менеджер, руководство его представило. Мы удивились, честно скажу: как такой большой человек приехал в Россию? И мы ждали, что он хочет выстроить, как он видит развитие команды. Начал меняться тренировочный процесс, изменилось питание, все начали выстраивать заново.

- Когда он внезапно ушел в «МЮ», какой была реакция?
— Все удивились, это просто шок был. Все для него делалось, под его видение, а он ушел. Но у него и выбора не было: «Локо» или «МЮ» — выбор очевиден. Это несопоставимо, от таких предложений не отказываются.

Но, конечно, все были в шоке. Да, его люди остались, но идея и стратегия ведь были от Рангника, он был инициатором.

- Какой у него был контакт с игроками?
— После матчей он высказывал свое мнение, всегда поддерживал команду. Он выступал после тренера, брал слово и подсказывал, четко поддерживал нас.

- Ты успел понять, что за тренер Маркус Гисдоль?
— Нет. Не успел понять, что это за тренер.

- В «Локо» идет массовая зачистка, много игроков ушло. Что ты думаешь об этом резком изменении вектора?
— Это же новые люди, у них свое видение. Они хотели омолодить команду, создать новую. И поэтому так расстаются с игроками.

В июля 2021 года «Локомотив» объявил о назначении Рангника руководителем клуба по спорту и развитию, заключив с ним контракт сроком на три года. Однако в ноября этого же года немецкий специалист стал временным главным тренером «Манчестер Юнайтед».

Виталий Лисакович. «Все в «Локо» были в шоке, когда Рангник ушел в «МЮ». Лисакович — о трансфере в «Рубин», Цорне и разговоре со Слуцким

Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Виталий Лисакович
Ральф Рангник
0
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2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
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Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
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