Лисакович: «Рангник брал слово после тренера, высказывал мнение, поддерживал команду. Его уход — шок»

Экс-форвард «Локомотива» Виталий Лисакович в интервью «СЭ» рассказал о том, как в московской команде отреагировали на уход директора по спорту и развитию Ральфа Рангника. Немецкий специалист возглавил «Манчестер Юнайтед».

- Расскажи, как команда отреагировала на приход Рангника?

— Пришел такой статусный менеджер, руководство его представило. Мы удивились, честно скажу: как такой большой человек приехал в Россию? И мы ждали, что он хочет выстроить, как он видит развитие команды. Начал меняться тренировочный процесс, изменилось питание, все начали выстраивать заново.

- Когда он внезапно ушел в «МЮ», какой была реакция?

— Все удивились, это просто шок был. Все для него делалось, под его видение, а он ушел. Но у него и выбора не было: «Локо» или «МЮ» — выбор очевиден. Это несопоставимо, от таких предложений не отказываются.

Но, конечно, все были в шоке. Да, его люди остались, но идея и стратегия ведь были от Рангника, он был инициатором.

- Какой у него был контакт с игроками?

— После матчей он высказывал свое мнение, всегда поддерживал команду. Он выступал после тренера, брал слово и подсказывал, четко поддерживал нас.

- Ты успел понять, что за тренер Маркус Гисдоль?

— Нет. Не успел понять, что это за тренер.

- В «Локо» идет массовая зачистка, много игроков ушло. Что ты думаешь об этом резком изменении вектора?

— Это же новые люди, у них свое видение. Они хотели омолодить команду, создать новую. И поэтому так расстаются с игроками.

В июля 2021 года «Локомотив» объявил о назначении Рангника руководителем клуба по спорту и развитию, заключив с ним контракт сроком на три года. Однако в ноября этого же года немецкий специалист стал временным главным тренером «Манчестер Юнайтед».