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Сегодня, 21:05

Лисакович рассказал, почему решил перейти из «Локомотива» в «Рубин»

Владислав Зимагулов
Корреспондент

Виталий Лисакович в интервью «СЭ» рассказал о своем переходе из «Локомотива» в «Рубин» в зимнее трансферное окно.

— Как возник вариант с «Рубином»? Кто тебе сообщил?
— «Рубин» вышел на меня. Я сказал, что хочу уйти. И меня отпустили. Было все четко, без проблем. Очень быстро все произошло.

— Все новички обычно сначала говорят со Слуцким. Какой у вас был диалог?
— Да, он мне позвонил. И мы просто разговаривали в шуточной форме. Но прямо. Я прямой человек, и для меня это был положительный разговор. Я после той беседы и сделал выбор. Слуцкий сразу сказал, что хочет, как меня видит.

— То, что «Рубин» в таблице идет на 12-м месте, не смущало?
— Я следил за командой в прошлом сезоне — они выглядели здорово. В этом сезоне, может быть, фарта не хватает, не знаю. Но «Рубин» точно не на своем месте. Начали очень хорошо, выдали серию побед.

24-летний Лисакович в января 2022 года подписал контракт с казанским «Рубином» на 3,5 года.

Виталий Лисакович. «Все в «Локо» были в шоке, когда Рангник ушел в «МЮ». Лисакович — о трансфере в «Рубин», Цорне и разговоре со Слуцким

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ФК Локомотив (Москва)
ФК Рубин (Казань)
Виталий Лисакович
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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