Лисакович рассказал, почему решил перейти из «Локомотива» в «Рубин»

Виталий Лисакович в интервью «СЭ» рассказал о своем переходе из «Локомотива» в «Рубин» в зимнее трансферное окно.

— Как возник вариант с «Рубином»? Кто тебе сообщил?

— «Рубин» вышел на меня. Я сказал, что хочу уйти. И меня отпустили. Было все четко, без проблем. Очень быстро все произошло.

— Все новички обычно сначала говорят со Слуцким. Какой у вас был диалог?

— Да, он мне позвонил. И мы просто разговаривали в шуточной форме. Но прямо. Я прямой человек, и для меня это был положительный разговор. Я после той беседы и сделал выбор. Слуцкий сразу сказал, что хочет, как меня видит.

— То, что «Рубин» в таблице идет на 12-м месте, не смущало?

— Я следил за командой в прошлом сезоне — они выглядели здорово. В этом сезоне, может быть, фарта не хватает, не знаю. Но «Рубин» точно не на своем месте. Начали очень хорошо, выдали серию побед.

24-летний Лисакович в января 2022 года подписал контракт с казанским «Рубином» на 3,5 года.