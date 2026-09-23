Салтыков назвал особенным матч против «Локомотива»: «Когда начинается игра, особо об этом не думаешь»

Полузащитник «Крыльев Советов» Никита Салтыков в интервью «СЭ» поделился мнением о матче 9-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:1).

— Никита, это твой второй матч после возвращения в «Крылья» — и первая голевая. Причем в Черкизово! Расскажи, как это было?

— Да нормально... Конечно, приятно, что получилось сразу помочь команде. Матч для меня такой... Особенный немножко. Все-таки недавно еще был в «Локомотиве». Но когда игра начинается, уже особо об этом не думаешь. Хотел просто выйти и помочь «Крыльям». Жалко, что не выиграли.

— Ты сделал классную передачу с фланга. Так и задумывал?

— Ну да. Хотел туда как раз подать, за спины. Там уже времени особо не было думать — принял решение, исполнил. Хорошо получилось.

— Сразу увидел Рахмановича на дальней штанге?

— Да, он хорошо пошел туда. Я просто постарался дать ему в эту зону. А Амар уже здорово замкнул.

— Где тебе все же привычнее играть: на правом фланге, на левом или скорее в центре?

— Да мне в принципе на фланге комфортнее. Справа, слева — без разницы. Куда тренер поставит, там и буду играть. Понятно, что есть свои нюансы, но мне на обоих флангах нормально.

«Крылья» продлили серию без поражений в чемпионате России до 5 матчей. Самарцы набрали 11 очков и занимают 9-е место в таблице.