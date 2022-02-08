Гильерме приступил к тренировкам на поле. Начался финальный этап восстановления голкипера

Голкипер «Локомотива» приступил к тренировкам на поле

Голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме приступил к тренировкам на поле и уже работает с мячом. Начался финальный этап восстановления голкипера после травмы, сообщает пресс-служба клуба.

В декабре Гильерме успешно перенес операцию на голеностопном суставе в одной из финских клиник.

Напомним, что голкипер получил травму в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ с «Ахматом» (1:2). Позже у вратаря выявили повреждение сухожильно-связочного аппарата стопы.