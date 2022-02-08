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Сегодня, 20:33

Гильерме приступил к тренировкам на поле. Начался финальный этап восстановления голкипера

Голкипер «Локомотива» приступил к тренировкам на поле
Иван Шитик
Корреспондент
Гильерме на тренировке.
Фото ФК «Локомотив».

Голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме приступил к тренировкам на поле и уже работает с мячом. Начался финальный этап восстановления голкипера после травмы, сообщает пресс-служба клуба.

В декабре Гильерме успешно перенес операцию на голеностопном суставе в одной из финских клиник.

Напомним, что голкипер получил травму в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ с «Ахматом» (1:2). Позже у вратаря выявили повреждение сухожильно-связочного аппарата стопы.

Маринато Гильерме
ФК Локомотив (Москва)
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2
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3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
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 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
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 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
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 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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Сочи

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Реми Кабелла

Краснодар

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Филипе Силва Малком

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Динамо

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И К Ж
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