Гильерме приступил к тренировкам на поле. Начался финальный этап восстановления голкипера
Голкипер «Локомотива» приступил к тренировкам на поле
Голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме приступил к тренировкам на поле и уже работает с мячом. Начался финальный этап восстановления голкипера после травмы, сообщает пресс-служба клуба.
В декабре Гильерме успешно перенес операцию на голеностопном суставе в одной из финских клиник.
Напомним, что голкипер получил травму в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ с «Ахматом» (1:2). Позже у вратаря выявили повреждение сухожильно-связочного аппарата стопы.
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|
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|1
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|
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|3
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|
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|
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|
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|4
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|18-30
|19
|
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|6
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|
15
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|3
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|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|17:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
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ЖК
|Г
|
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Гамид Агаларов
Уфа
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|
|
Артем Дзюба
Зенит
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Матео Кассьерра
Сочи
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|П
|
|
Реми Кабелла
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Зенит
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|
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Себастьян Шиманьски
Динамо
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Спартак
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|1
|2
|
|
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Краснодар
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|1
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