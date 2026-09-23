Салтыков — об игре против «Локомотива»: «Непривычно. Еще недавно вместе тренировались»

Полузащитник «Крыльев Советов» Никита Салтыков в интервью «СЭ» ответил на вопрос о переходе в самарский клуб.

— Насколько сложно было играть против бывших партнеров?

— Да не то чтобы сложно — скорее непривычно. Потому что еще недавно вместе тренировались, общались каждый день, а сейчас уже друг против друга играем. Но на поле это все забывается.

— Возвращение в «Крылья» для тебя — перезапуск карьеры?

— Я бы не называл это перезапуском. Мне просто нужно играть. Это самое главное сейчас. Получать минуты, набирать форму, уверенность. Хочу здесь показывать то, что умею, помогать команде. А дальше уже посмотрим.

«Крылья» продлили серию без поражений в чемпионате России до 5 матчей. Самарцы набрали 11 очков и занимают 9-е место в таблице.