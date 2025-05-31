Вильягра не принимает участия в открытой тренировке ЦСКА перед суперфиналом Кубка России

Полузащитник ЦСКА Родриго Вильягра пропускает открытую тренировку команды перед суперфиналом FONBET Кубка России против «Ростова», передает корреспондент «СЭ» с места событий.

Всего в предыгровой тренировке участвует 25 футболистов ЦСКА.

Вильягра присоединился к армейцам в начале этого года. 24-летний аргентинец пока не провел ни одного официального матча за московскую команду.

Суперфинал Кубка России между ЦСКА и «Ростовом» пройдет 1 июня на стадионе «Лужники» в Москве. Матч начнется в 18.00 по московскому времени.

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