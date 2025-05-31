Дзюба рассказал, что хочет попробовать себя в кино или в роли тренера после завершения игровой карьеры
Нападающий «Акрона» Артем Дзюба ответил на вопрос о планах после завершения игровой карьеры.
— Что будешь делать после завершения карьеры?
— У меня два пути: нравится индустрия кино, приглашают, иногда участвую в съемках. Вроде получается, но надо учиться. Второй вариант — попробовать тренером. Тактические нюансы — другая сторона футбола. Но смогу завоевать сердца футболистов. Буду строгим тренером, но будет много выходных. Даже буду со своими игроками отдыхать.
Можно и в медиа ворваться, но хотелось бы профессионально пошуметь в костюме на бровке, мне очень нравится.
— Что тебя вдохновляет?
— Я обычный парень, мне нравится быть обычным человеком. Стараюсь быть хорошим, но я со своими тараканами. Не умею проигрывать. Считаю, что у мужчин должно быть такое. Настольные игры с детьми? В упорной борьбе, но проигрываю.
— Кто мотивирует лучше всего?
— Когда что-то не получается на поле, ты можешь только сам себя мотивировать. Сдаться можно всегда. Это проще всего. Мозг придумывает тысячи отговорок, отмазок.
Что бы ни происходило, переверни ситуацию в свою пользу. Самое главное не сдавайся. Не можешь идти, ползи. Не можешь ползти, не знаю, кувыркайся.
Не люблю, когда коучи собираются и говорят: «Будь сильным». Легко сказать. Самое главное, чтобы рядом были люди, которые подставят плечо.
— Поход на Эльбрус или отдых в отеле все включено?
— Там еще не был, сходил бы на Эльбрус.
Дзюба с осени 2024 года выступает за «Акрон». В разные годы своей карьеры он также играл за «Спартак», «Зенит», тульский «Арсенал», «Томь», «Ростов», «Локомотив» и «Адану Демирспор». 36-летний нападающий является четырехкратным чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России и четырехкратным победителем Суперкубка страны.
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