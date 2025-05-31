Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

31 мая 2025, 15:04

Дзюба рассказал, что хочет попробовать себя в кино или в роли тренера после завершения игровой карьеры

Микеле Антонов
Корреспондент

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба ответил на вопрос о планах после завершения игровой карьеры.

— Что будешь делать после завершения карьеры?

— У меня два пути: нравится индустрия кино, приглашают, иногда участвую в съемках. Вроде получается, но надо учиться. Второй вариант — попробовать тренером. Тактические нюансы — другая сторона футбола. Но смогу завоевать сердца футболистов. Буду строгим тренером, но будет много выходных. Даже буду со своими игроками отдыхать.

Можно и в медиа ворваться, но хотелось бы профессионально пошуметь в костюме на бровке, мне очень нравится.

— Что тебя вдохновляет?

— Я обычный парень, мне нравится быть обычным человеком. Стараюсь быть хорошим, но я со своими тараканами. Не умею проигрывать. Считаю, что у мужчин должно быть такое. Настольные игры с детьми? В упорной борьбе, но проигрываю.

— Кто мотивирует лучше всего?

— Когда что-то не получается на поле, ты можешь только сам себя мотивировать. Сдаться можно всегда. Это проще всего. Мозг придумывает тысячи отговорок, отмазок.
Что бы ни происходило, переверни ситуацию в свою пользу. Самое главное не сдавайся. Не можешь идти, ползи. Не можешь ползти, не знаю, кувыркайся.
Не люблю, когда коучи собираются и говорят: «Будь сильным». Легко сказать. Самое главное, чтобы рядом были люди, которые подставят плечо.

— Поход на Эльбрус или отдых в отеле все включено?

— Там еще не был, сходил бы на Эльбрус.

Дзюба с осени 2024 года выступает за «Акрон». В разные годы своей карьеры он также играл за «Спартак», «Зенит», тульский «Арсенал», «Томь», «Ростов», «Локомотив» и «Адану Демирспор». 36-летний нападающий является четырехкратным чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России и четырехкратным победителем Суперкубка страны.

Получи скидку 500 рублей на заказ на Яндекс Маркете по промокоду WOW500
Действует на пользователей без заказа 180+ дней и новичков

Реклама. Рекламодатель ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424

Erid: 2VfnxwK9UuE

АРХИВ

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
Читайте также
Умер президент Творческого союза художников России Константин Худяков
Медведев сыграет с Чиличем в первом круге Уимблдона-2026
Роналду против Месси. На чемпионате мира 2026 возобновилась дуэль двух лучших бомбардиров
Отравившиеся на вечеринке в Подмосковье могли употреблять наркотики
В Крыму предупредили о возможных отключениях электричества
«Ови очень рад». «Вашингтон» перестраивается под Овечкина — но пока без него
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Россия — в полуфинале Лиги наций
Россия — в полуфинале Лиги наций
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Дзюба о рекорде по голам в российском футболе: «Поздравило много людей. Осознал, что совершил что-то необычное»

Вильягра не принимает участия в открытой тренировке ЦСКА перед суперфиналом Кубка России
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.07 00:00 Динамо – Кр. Советов - : -
26.07 00:00 Спартак – Родина - : -
26.07 00:00 Оренбург – Ростов - : -
26.07 00:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 00:00 ЦСКА – Балтика - : -
26.07 00:00 Рубин – Краснодар - : -
26.07 00:00 Акрон – Зенит - : -
26.07 00:00 Факел – Динамо Мх - : -
Все результаты / календарь

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости