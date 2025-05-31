«Пари НН» — «Сочи»: онлайн-трансляция стыкового матча РПЛ и ФНЛ

«Пари Нижний Новгород» и «Сочи» встречаются в ответном стыковом матче за место в Российской премьер-лиге. Игра на стадионе «Нижний Новгород» в субботу, 31 мая, начинается в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч будет показывать онлайн-платформа «VK Видео», вещатель переходных матчей между клубами РПЛ и первой лиги в сезоне-2024/25.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Нижнем Новгороде. С ключевыми событиями и результатом игры «Пари НН» — «Сочи» можно также знакомиться в матч-центре нашего сайта.

Россия. Стыковые матчи. Стыковые матчи.

31 мая 2025, 17:00. Совкомбанк Арена (Нижний Новгород)

Первый стыковой матч этих соперников в Сочи в среду, 28 мая, завершился победой нижегородцев со счетом 2:1. По итогам сезона-2024/25 «Пари НН» занял 13-е место в РПЛ, а «Сочи» финишировал пятым в первой лиге (и получил допуск в переходные игры из-за отсутствия лицензии у «Черноморца»).