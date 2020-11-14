Вилена сдал отрицательный тест на коронавирус
Полузащитник «Краснодара» и сборной Голландии Тонни Вилена сдал отрицательный тест на коронавирус, сообщает AD.
По информации источника, 25-летний футболист, сдавший положительный тест на инфекцию 10 ноября, вылечился, однако покинул расположение национальной команды. Он вернется в «Краснодар» в понедельник, 16 ноября.
В сезоне-2020/21 Вилена провел 13 матчей за «Краснодар», на его счету 1 гол и 2 результативных передачи.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.