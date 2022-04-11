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Булатов о Языджи: «Для РПЛ — топ! Но во французской лиге таких игроков достаточно»

Булатов оценил игру полузащитника ЦСКА Языджи
Александр Кружков
Обозреватель
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Трехкратный чемпион России в составе «Спартака», экс главный тренер «Спартака-2» и «Арсенала» Виктор Булатов оценил игру турецкого полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи.

— От «Урала» пропустили два. От «Химок» — четыре. К Акинфееву есть вопросы?

— Ну что вы! На мой взгляд, в пропущенных мячах он не виноват. Если бы не Игорь, армейцам могли бы забить еще больше. А претензии нужно предъявлять в первую очередь к центральным защитникам и опорным хавбекам, которые тоже выглядят слабо. Впрочем, по двум последним матчам у ЦСКА вообще выделить некого.

— Даже Языджи потускнел?

— Да. Нет прежней резкости, агрессии, ртутных открываний за спину защитникам. Возможно, виной всему проблемы со спиной, о чем на пресс-конференции упомянул Алексей Березуцкий. И добавил, что четыре дня Языджи не тренировался. Правда, без гола с поля не ушел. Уверенно реализовал пенальти, забив в шестом матче подряд!

— Топ-футболист?

— По меркам РПЛ — сто процентов! Техника, скорость, мышление, правильные открывания, хороший удар... Но во французской лиге таких игроков достаточно, да и в целом уровень футбола гораздо выше. Там сложнее проявить себя. Поэтому не стоит удивляться, что в чемпионском сезоне «Лилля» Языджи в основном на скамейке сидел.

Илья Кухарчук и&nbsp;Марио Фернандес. «ЦСКА в разобранном состоянии. А у «Спартака» игра до сих пор не выстроена». Булатов — о главных событиях тура
Виктор Булатов
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Юсуф Языджи
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 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
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 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
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 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
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 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
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 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
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 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
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 - : -
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