Трехкратный чемпион России в составе «Спартака», экс главный тренер «Спартака-2» и «Арсенала» Виктор Булатов оценил игру турецкого полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи.

— От «Урала» пропустили два. От «Химок» — четыре. К Акинфееву есть вопросы?

— Ну что вы! На мой взгляд, в пропущенных мячах он не виноват. Если бы не Игорь, армейцам могли бы забить еще больше. А претензии нужно предъявлять в первую очередь к центральным защитникам и опорным хавбекам, которые тоже выглядят слабо. Впрочем, по двум последним матчам у ЦСКА вообще выделить некого.

— Даже Языджи потускнел?

— Да. Нет прежней резкости, агрессии, ртутных открываний за спину защитникам. Возможно, виной всему проблемы со спиной, о чем на пресс-конференции упомянул Алексей Березуцкий. И добавил, что четыре дня Языджи не тренировался. Правда, без гола с поля не ушел. Уверенно реализовал пенальти, забив в шестом матче подряд!

— Топ-футболист?

— По меркам РПЛ — сто процентов! Техника, скорость, мышление, правильные открывания, хороший удар... Но во французской лиге таких игроков достаточно, да и в целом уровень футбола гораздо выше. Там сложнее проявить себя. Поэтому не стоит удивляться, что в чемпионском сезоне «Лилля» Языджи в основном на скамейке сидел.