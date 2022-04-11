Божович резко ответил журналисту из немецкого издания после матча со «Спартаком»

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович после матча 24-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком» (0:3) отказался отвечать на вопрос журналиста о том, почему команда так «слабо играла».

— Почему команда была так физически слаба готова? Практически отсутствовал прессинг, команда очень слабо играла в защите. Когда вы сказали, что первый тайм прошел лучше, чем второй... ну как первый тайм может пройти лучше, когда практически «Спартак» проходил в защите как нож сквозь масло. «Спартак» не встречал такой слабой команды со времен прихода Ваноли. Почему так слабо?

— Вы из какого издания? «Киккер»? Вы серьезно или шутите? Ты с «Киккером» сотрудничаешь, а я нет. Как тебе не стыдно? Иди работай в «Киккер», иди в Германию!

Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. В составе хозяев дубль оформил нападающий Шамар Николсон. Еще один мяч забил полузащитник Роман Зобнин.

«Спартак» после победы над «Арсеналом» набрал 30 очков и идет девятым в турнирной таблице. «Арсенал» (21 очко) занимает последнее место.