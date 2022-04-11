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Сегодня, 12:07

Божович резко ответил журналисту из немецкого издания после матча со «Спартаком»

Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Миодраг Божович.
Фото ФК «Арсенал» Тула.

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович после матча 24-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком» (0:3) отказался отвечать на вопрос журналиста о том, почему команда так «слабо играла».

— Почему команда была так физически слаба готова? Практически отсутствовал прессинг, команда очень слабо играла в защите. Когда вы сказали, что первый тайм прошел лучше, чем второй... ну как первый тайм может пройти лучше, когда практически «Спартак» проходил в защите как нож сквозь масло. «Спартак» не встречал такой слабой команды со времен прихода Ваноли. Почему так слабо?

— Вы из какого издания? «Киккер»? Вы серьезно или шутите? Ты с «Киккером» сотрудничаешь, а я нет. Как тебе не стыдно? Иди работай в «Киккер», иди в Германию!

Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. В составе хозяев дубль оформил нападающий Шамар Николсон. Еще один мяч забил полузащитник Роман Зобнин.

«Спартак» после победы над «Арсеналом» набрал 30 очков и идет девятым в турнирной таблице. «Арсенал» (21 очко) занимает последнее место.

ФК Арсенал (Тула)
ФК Спартак (Москва)
Миодраг Божович
3
1
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2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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