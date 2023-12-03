«Краснодар» встретится с «Оренбургом» в матче 17-го тура чемпионата России в воскресенье, 3 декабря. Игра пройдет на стадионе «Арена Краснодар» в Краснодаре и начнется в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую-онлайн трансляцию матча. Также на нашем сайте в матч-центре будут доступны ключевые события встречи «Краснодар» — «Оренбург». Игру в прямом эфире можно посмотреть на телеканале «Матч Премьер» и на сайте matchtv.ru.

Команда Владимира Ивича с 32 очками находится на 2-м месте в турнирной таблице премьер-лиги. Оренбургский клуб набрал 14 баллов и занимает 13-ю строчку.

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