Матч «Локомотив» — «Зенит» перенесли на полчаса из-за снегопада

Матч 17-го тура РПЛ «Локомотив» — «Зенит» был перенесен на 30 минут из-за снегопада.

Это не окончательное решение, сообщает корреспондент «СЭ» с места событий. В 16:00 команды с делегатом выйдут на поле и примут решение о возможном дальнейшем переносе матча.

Первоначально игра должна была состояться в 16.30 мск, теперь старт назначен на 17.00.