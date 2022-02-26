«Спартак» проиграл ЦСКА в матче чемпионата России по футболу

26 февраля «Спартак» принимал ЦСКА в матче 19-го тура Тинькофф чемпионата России. Гости выиграли со счетом 2:0.

В составе армейцев забили полузащитники Юсуф Языджи и Бактиер Зайнутдинов. Оба мяча влетели в ворота Александра Селихова во втором тайме.

Матч «Спартак» — ЦСКА проходил на стадионе «Открытие Арена» в Москве.

49-я минута: гол Языджи

Языджи мощно дебютировал в РПЛ — вот такую красоту исполнил в дерби ? pic.twitter.com/FAuLORBffJ — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) February 26, 2022

79-я минута: гол Зайнутдинова