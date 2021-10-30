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Ветеран ЦСКА жестко раскритиковал Дзюбу: «После футбола его сразу же забудут»

12:14
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Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» отреагировал на рекорд Артема Дзюбы по количеству голов в чемпионатах России. В матче с «Динамо» (4:1) Дзюба забил 144-й мяч и побил рекорд Олега Веретенникова.

«Конечно, это достижение нельзя отнять, это серьезный рекорд. Но публика его не любит. Он показывает свой артистизм после забитого гола — празднует, отдавая честь. Нужно вести себя скромнее. Как форварда его никто не ценит. Его даже нельзя сравнить со всеми великими нападающими — Стрельцовым, Ворониным, Веретенниковым. Он не войдет в историю как достойный нападающий. После футбола Дзюба уйдет в небытие, его сразу же забудут. Будет тешить себя этим рекордом, а в народе его имя пропадет. Ему пора взрослеть, вести себя солидно. Месси и Роналду тоже празднуют — они любимцы публики. А Артем нет. Без него даже команда лучше играет», — сказал Пономарев «СЭ».

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба забил мяч в матче 13-го тура Тинькофф РПЛ с «Динамо». Это гол стал для Дзюбы 144-м в чемпионате России. Таким образом, он побил рекорд бывшего нападающего «Ротора» Олега Веретенникова (143).

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Ростов

П1

24%

1.71

ТБ 2.5

19%

1.95

Ф2 (1.0)

15%

1.69
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Рома
Милан

1X

27%

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X2

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1.64

ТМ 3.5

18%

1.43
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 4
Динамо 1
Матч завершен

Обе забьют - да

28%

1.68

П1

25%

1.52

Ф1 (-1.5)

16%

2.34

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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