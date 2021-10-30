Ветеран ЦСКА жестко раскритиковал Дзюбу: «После футбола его сразу же забудут»
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» отреагировал на рекорд Артема Дзюбы по количеству голов в чемпионатах России. В матче с «Динамо» (4:1) Дзюба забил 144-й мяч и побил рекорд Олега Веретенникова.
«Конечно, это достижение нельзя отнять, это серьезный рекорд. Но публика его не любит. Он показывает свой артистизм после забитого гола — празднует, отдавая честь. Нужно вести себя скромнее. Как форварда его никто не ценит. Его даже нельзя сравнить со всеми великими нападающими — Стрельцовым, Ворониным, Веретенниковым. Он не войдет в историю как достойный нападающий. После футбола Дзюба уйдет в небытие, его сразу же забудут. Будет тешить себя этим рекордом, а в народе его имя пропадет. Ему пора взрослеть, вести себя солидно. Месси и Роналду тоже празднуют — они любимцы публики. А Артем нет. Без него даже команда лучше играет», — сказал Пономарев «СЭ».
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба забил мяч в матче 13-го тура Тинькофф РПЛ с «Динамо». Это гол стал для Дзюбы 144-м в чемпионате России. Таким образом, он побил рекорд бывшего нападающего «Ротора» Олега Веретенникова (143).
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