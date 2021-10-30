«Спартак» почтил память диктора Кириллова
«Спартак» почтил память известного диктора Игоря Кириллова. 30 октября журналист скончался на 90-м году жизни.
«В возрасте 89 лет скончался выдающийся советский диктор и символ отечественного телевидения Игорь Кириллов. Игорь Леонидович являлся болельщиком московского «Спартака» с 1936 года. Выражаем соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении клуба.
Кириллов был ведущим программ «Последние известия», «Новости» и «Голубой огонек», а также на протяжении около 20 лет был диктором программы «Время». В апреле 1961-го Кириллов сообщил о полете Юрия Гагарина в космос. С 1965 до конца 1980-х годов он был комментатором Парада Победы на Красной площади.
В возрасте 89 лет скончался выдающийся советский диктор и символ отечественного телевидения Игорь Кириллов.— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 30, 2021
Игорь Леонидович являлся болельщиком московского «Спартака» с 1936 года.
Выражаем соболезнования родным и близким. pic.twitter.com/TXX0GDQa87
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