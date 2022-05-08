Ветеран ЦСКА считает, что Березуцкие психологически не готовы тренировать клуб

Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном уходе Алексея Березуцкого с поста главного тренера ЦСКА. По информации «СЭ», кандидатами на эту должность являются Марко Николич и Владимир Федотов.

«Я и раньше говорил, что братьям рано тренировать ЦСКА. Они не готовы психологически, не готовы к требованиям такого клуба. У Березуцких уже какая-то обреченность, они не заряжены на игру. Нельзя флегматично сидеть на скамейке и наблюдать за игрой. Поддерживаю такое решение руководства. Трудно говорить, получится ли у Федотова. Он тоже может все завалить. Нужно смотреть на методы его работы, как он тренирует, как общается с игроками. Это очень сложный процесс», — сказал Пономарев «СЭ».

Березуцкий возглавляет ЦСКА с июня 2021 года.

В последних шести матчах чемпионата России команда одержала одну победу, дважды сыграла вничью и три раза проиграла. ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 47 очков в 28 матчах.