Жоаозиньо объяснил причину сенсационных результатов «Сочи»

Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо в интервью «СЭ» прокомментировал победу над ЦСКА (1:0) в матче 28-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Отличные эмоции после победы над ЦСКА. Почему так хорошо играем против топ-клубов? Потому что мы — команда, в раздевалке супер атмосфера. Все вместе идем к нашим целям. Сегодня мы добились хорошего результата, но уже завтра надо о нем забыть и идти дальше, думать о матче с «Нижним Новгородом». Обойдем ли мы «Динамо»? Давай дождемся конца сезона, осталось всего два тура», — сказал Жоазиньо «СЭ».

После 28 туров РПЛ «Сочи» с 52 баллами располагается на третьей позиции в турнирной таблице. ЦСКА набрал 47 очков и занимает четвертое место.