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Ветеран ЦСКА: «Заболотный не бегает вообще. Будто больной человек стоит на футбольном поле»

Ветеран ЦСКА Пономарев раскритиковал Заболотного после поражения от «Ахмата»
Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» отреагировал на поражение армейцев в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ от «Ахмата» (0:2).

«Что-то непонятное происходит с командой. Все новые легионеры резко сдали, — сказал Пономарев «СЭ». — Карраскаля постоянно меняют. Может, им не хватает физики? Наши ребята намного интереснее играют. В обороне у нас проблемы, а в нападении никого нет. Заболотный за такие деньги просто простоял. Заболотный не бегает вообще. Будто больной человек стоит на футбольном поле. Никто в этой игре не понравился, не на кого глаз положить. Может, они устали все. Жалко очень, я думал, что ЦСКА займет второе место. Да, ЦСКА может остаться без медалей. Впереди игры будут серьезные. Там ребята все здорово бегут, а у нас стоят».

ЦСКА остался на четвертой строчке (47 очков) в турнирной таблице, отставание от «Сочи» — 2 очка.

РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
3
2
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
12
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
13
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 2 : 1
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 3 : 1
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 2 : 1
1.05 16:30
Химки – Уфа
 1 : 1
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 2 : 0
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
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Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
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Далер Кузяев

Зенит

 7
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Антон Зиньковский

Крылья Советов

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Краснодар

 6
И К Ж
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Горан Чаушич

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