Ветеран ЦСКА: «Заболотный не бегает вообще. Будто больной человек стоит на футбольном поле»

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» отреагировал на поражение армейцев в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ от «Ахмата» (0:2).

«Что-то непонятное происходит с командой. Все новые легионеры резко сдали, — сказал Пономарев «СЭ». — Карраскаля постоянно меняют. Может, им не хватает физики? Наши ребята намного интереснее играют. В обороне у нас проблемы, а в нападении никого нет. Заболотный за такие деньги просто простоял. Заболотный не бегает вообще. Будто больной человек стоит на футбольном поле. Никто в этой игре не понравился, не на кого глаз положить. Может, они устали все. Жалко очень, я думал, что ЦСКА займет второе место. Да, ЦСКА может остаться без медалей. Впереди игры будут серьезные. Там ребята все здорово бегут, а у нас стоят».

ЦСКА остался на четвертой строчке (47 очков) в турнирной таблице, отставание от «Сочи» — 2 очка.