Ветеран ЦСКА: «Заболотный не бегает вообще. Будто больной человек стоит на футбольном поле»
Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» отреагировал на поражение армейцев в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ от «Ахмата» (0:2).
«Что-то непонятное происходит с командой. Все новые легионеры резко сдали, — сказал Пономарев «СЭ». — Карраскаля постоянно меняют. Может, им не хватает физики? Наши ребята намного интереснее играют. В обороне у нас проблемы, а в нападении никого нет. Заболотный за такие деньги просто простоял. Заболотный не бегает вообще. Будто больной человек стоит на футбольном поле. Никто в этой игре не понравился, не на кого глаз положить. Может, они устали все. Жалко очень, я думал, что ЦСКА займет второе место. Да, ЦСКА может остаться без медалей. Впереди игры будут серьезные. Там ребята все здорово бегут, а у нас стоят».
ЦСКА остался на четвертой строчке (47 очков) в турнирной таблице, отставание от «Сочи» — 2 очка.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|18
|7
|2
|64-26
|61
|
2
|Динамо
|27
|16
|4
|7
|47-28
|52
|
3
|Сочи
|27
|15
|4
|8
|48-29
|49
|
4
|ЦСКА
|27
|14
|5
|8
|38-27
|47
|
5
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|38-28
|42
|
6
|Локомотив
|26
|11
|8
|7
|38-35
|41
|
7
|Кр. Советов
|27
|11
|5
|11
|34-32
|38
|
8
|Ахмат
|27
|11
|2
|14
|33-37
|35
|
9
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|
10
|Спартак
|27
|9
|7
|11
|32-37
|34
|
11
|Химки
|27
|6
|11
|10
|31-43
|29
|
12
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
13
|Н. Новгород
|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|
14
|Урал
|27
|6
|9
|12
|21-31
|27
|
15
|Уфа
|27
|4
|11
|12
|25-38
|23
|
16
|Арсенал
|26
|5
|6
|15
|25-52
|21
|30.04
|14:00
|
Динамо – Урал
|2 : 3
|30.04
|14:00
|
Рубин – Сочи
|0 : 6
|30.04
|16:30
|
Краснодар – Ростов
|2 : 1
|30.04
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|3 : 1
|1.05
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|2 : 1
|1.05
|16:30
|
Химки – Уфа
|1 : 1
|1.05
|19:00
|
Ахмат – ЦСКА
|2 : 0
|2.05
|19:00
|
Арсенал – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|15
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|21
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0