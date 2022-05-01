Траньков: «Бразильцы здорово украсили игру «Зенита», сразу же без раскачки»
Двукратный олимпийский чемпион, тренер по фигурному катанию и давний болельщик сине-бело-голубых Максим Траньков поделился эмоциями от победы «Зенита» в чемпионате страны.
— Смотрел ли игру с «Локомотивом»? Вчера я был в нашем ближнем зарубежье, в Узбекистане. В это время летел из Ташкента в Москву, — цитирует Транькова сайт «Зенита». — Конечно, очень нервничал, потому что знал результат матча «Динамо» — «Урал». Вопреки правилам, уже на снижении самолета отключил авиарежим и ждал, когда же появится связь, чтобы проверить, какой счет. Когда телефон заработал, я увидел, что счет 2:1. Я сразу же включил трансляцию на телефоне и досматривал. Гол Мостового видел, обзор потом посмотрел. Конечно, порадовался. Смотрел, как празднуют ребята, но все это было на телефоне, когда я выходил из самолета.
— Вчера утром, до матча «Динамо» с «Уралом», верили, что чемпионство случится именно в этот день?
— Честно говоря, так как я живу в Москве, я надеялся, что отпраздную чемпионство в Тушине. Но когда проиграло «Динамо», я понял, что «Зенит» все-таки не упустит возможность оформить титул дома, при своих болельщиках. В прошлом году я был на стадионе, тоже на матче с «Локомотивом» — мы праздновали чемпионство. В этом — сложный рабочий график, и я не успел, не было удобных рейсов, чтобы прилететь в Петербург. К сожалению, так. Это зеркальное отражение прошлого сезона, где тоже с «Локомотивом», тоже уверенно было выиграно чемпионство.
— Поделитесь впечатлениями от сезона, от команды в целом.
— Были некоторые сложности с командой, балансом между игроками, особенно в той части, когда мы играли в еврокубках. Но здорово, что так точечно и хорошо нашли бразильцев. Они здорово украсили игру, сразу же как-то без раскачки. Клаудиньо как будто всю жизнь здесь играл. Для меня это примерно как было с Данни, только он знал, что такое чемпионат России, а Клаудиньо — нет. Думаю, что была правильная селекция, ровная игра по ходу сезона. Везде «Зенит» был фаворитом — даже там, где не очень хорошо выглядели. Было понятно, что это команда уровнем выше.
— Как-то вечером отмечали победу?
— Прилетел и сразу поехал домой, меня ждали и жена, и дети, мы ложились спать. Но все равно они все меня поздравили, дочка мне нарисовала картинку прикольную с сердечками сине-бело-голубыми, с мячом синим. Написала: «Папа, поздравляю». Ей пять лет, но она знает, что я болею за «Зенит». Опять же, мы живем в Москве, у меня много знакомых, которые болеют за другие команды, очень часто ее спрашивают, пытаются вывести на какой-то разговор, но она всегда говорит, что только «Зенит». Все остальные команды не имеют для нее значения. У нас с дочкой это был уже семейный вечерний праздник чемпионства.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|18
|7
|2
|64-26
|61
|
2
|Динамо
|27
|16
|4
|7
|47-28
|52
|
3
|Сочи
|27
|15
|4
|8
|48-29
|49
|
4
|ЦСКА
|27
|14
|5
|8
|38-27
|47
|
5
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|38-28
|42
|
6
|Локомотив
|26
|11
|8
|7
|38-35
|41
|
7
|Кр. Советов
|27
|11
|5
|11
|34-32
|38
|
8
|Ахмат
|27
|11
|2
|14
|33-37
|35
|
9
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|
10
|Спартак
|27
|9
|7
|11
|32-37
|34
|
11
|Химки
|27
|6
|11
|10
|31-43
|29
|
12
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
13
|Н. Новгород
|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|
14
|Урал
|27
|6
|9
|12
|21-31
|27
|
15
|Уфа
|27
|4
|11
|12
|25-38
|23
|
16
|Арсенал
|26
|5
|6
|15
|25-52
|21
|30.04
|14:00
|
Динамо – Урал
|2 : 3
|30.04
|14:00
|
Рубин – Сочи
|0 : 6
|30.04
|16:30
|
Краснодар – Ростов
|2 : 1
|30.04
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|3 : 1
|1.05
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|2 : 1
|1.05
|16:30
|
Химки – Уфа
|1 : 1
|1.05
|19:00
|
Ахмат – ЦСКА
|2 : 0
|2.05
|19:00
|
Арсенал – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|15
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|21
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0