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Траньков: «Бразильцы здорово украсили игру «Зенита», сразу же без раскачки»

Траньков заявил, что не смотрел матч «Локомотив» — «Зенит»
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Двукратный олимпийский чемпион, тренер по фигурному катанию и давний болельщик сине-бело-голубых Максим Траньков поделился эмоциями от победы «Зенита» в чемпионате страны.

— Смотрел ли игру с «Локомотивом»? Вчера я был в нашем ближнем зарубежье, в Узбекистане. В это время летел из Ташкента в Москву, — цитирует Транькова сайт «Зенита». — Конечно, очень нервничал, потому что знал результат матча «Динамо» — «Урал». Вопреки правилам, уже на снижении самолета отключил авиарежим и ждал, когда же появится связь, чтобы проверить, какой счет. Когда телефон заработал, я увидел, что счет 2:1. Я сразу же включил трансляцию на телефоне и досматривал. Гол Мостового видел, обзор потом посмотрел. Конечно, порадовался. Смотрел, как празднуют ребята, но все это было на телефоне, когда я выходил из самолета.

— Вчера утром, до матча «Динамо» с «Уралом», верили, что чемпионство случится именно в этот день?

— Честно говоря, так как я живу в Москве, я надеялся, что отпраздную чемпионство в Тушине. Но когда проиграло «Динамо», я понял, что «Зенит» все-таки не упустит возможность оформить титул дома, при своих болельщиках. В прошлом году я был на стадионе, тоже на матче с «Локомотивом» — мы праздновали чемпионство. В этом — сложный рабочий график, и я не успел, не было удобных рейсов, чтобы прилететь в Петербург. К сожалению, так. Это зеркальное отражение прошлого сезона, где тоже с «Локомотивом», тоже уверенно было выиграно чемпионство.

— Поделитесь впечатлениями от сезона, от команды в целом.

— Были некоторые сложности с командой, балансом между игроками, особенно в той части, когда мы играли в еврокубках. Но здорово, что так точечно и хорошо нашли бразильцев. Они здорово украсили игру, сразу же как-то без раскачки. Клаудиньо как будто всю жизнь здесь играл. Для меня это примерно как было с Данни, только он знал, что такое чемпионат России, а Клаудиньо — нет. Думаю, что была правильная селекция, ровная игра по ходу сезона. Везде «Зенит» был фаворитом — даже там, где не очень хорошо выглядели. Было понятно, что это команда уровнем выше.

— Как-то вечером отмечали победу?

— Прилетел и сразу поехал домой, меня ждали и жена, и дети, мы ложились спать. Но все равно они все меня поздравили, дочка мне нарисовала картинку прикольную с сердечками сине-бело-голубыми, с мячом синим. Написала: «Папа, поздравляю». Ей пять лет, но она знает, что я болею за «Зенит». Опять же, мы живем в Москве, у меня много знакомых, которые болеют за другие команды, очень часто ее спрашивают, пытаются вывести на какой-то разговор, но она всегда говорит, что только «Зенит». Все остальные команды не имеют для нее значения. У нас с дочкой это был уже семейный вечерний праздник чемпионства.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2022-05-01-maksim-trankov-braziltsy-zdorovo-ukrasili-igru-srazu-zhe-bez-raskachki.htm
ФК Зенит
Максим Траньков
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
12
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
13
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 2 : 1
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 3 : 1
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 2 : 1
1.05 16:30
Химки – Уфа
 1 : 1
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 2 : 0
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
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Уфа

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Дмитрий Полоз

Ростов

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П
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Далер Кузяев

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Крылья Советов

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Реми Кабелла

Краснодар

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Спартак

 15 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

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