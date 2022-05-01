Траньков: «Бразильцы здорово украсили игру «Зенита», сразу же без раскачки»

Двукратный олимпийский чемпион, тренер по фигурному катанию и давний болельщик сине-бело-голубых Максим Траньков поделился эмоциями от победы «Зенита» в чемпионате страны.

— Смотрел ли игру с «Локомотивом»? Вчера я был в нашем ближнем зарубежье, в Узбекистане. В это время летел из Ташкента в Москву, — цитирует Транькова сайт «Зенита». — Конечно, очень нервничал, потому что знал результат матча «Динамо» — «Урал». Вопреки правилам, уже на снижении самолета отключил авиарежим и ждал, когда же появится связь, чтобы проверить, какой счет. Когда телефон заработал, я увидел, что счет 2:1. Я сразу же включил трансляцию на телефоне и досматривал. Гол Мостового видел, обзор потом посмотрел. Конечно, порадовался. Смотрел, как празднуют ребята, но все это было на телефоне, когда я выходил из самолета.

— Вчера утром, до матча «Динамо» с «Уралом», верили, что чемпионство случится именно в этот день?

— Честно говоря, так как я живу в Москве, я надеялся, что отпраздную чемпионство в Тушине. Но когда проиграло «Динамо», я понял, что «Зенит» все-таки не упустит возможность оформить титул дома, при своих болельщиках. В прошлом году я был на стадионе, тоже на матче с «Локомотивом» — мы праздновали чемпионство. В этом — сложный рабочий график, и я не успел, не было удобных рейсов, чтобы прилететь в Петербург. К сожалению, так. Это зеркальное отражение прошлого сезона, где тоже с «Локомотивом», тоже уверенно было выиграно чемпионство.

— Поделитесь впечатлениями от сезона, от команды в целом.

— Были некоторые сложности с командой, балансом между игроками, особенно в той части, когда мы играли в еврокубках. Но здорово, что так точечно и хорошо нашли бразильцев. Они здорово украсили игру, сразу же как-то без раскачки. Клаудиньо как будто всю жизнь здесь играл. Для меня это примерно как было с Данни, только он знал, что такое чемпионат России, а Клаудиньо — нет. Думаю, что была правильная селекция, ровная игра по ходу сезона. Везде «Зенит» был фаворитом — даже там, где не очень хорошо выглядели. Было понятно, что это команда уровнем выше.

— Как-то вечером отмечали победу?

— Прилетел и сразу поехал домой, меня ждали и жена, и дети, мы ложились спать. Но все равно они все меня поздравили, дочка мне нарисовала картинку прикольную с сердечками сине-бело-голубыми, с мячом синим. Написала: «Папа, поздравляю». Ей пять лет, но она знает, что я болею за «Зенит». Опять же, мы живем в Москве, у меня много знакомых, которые болеют за другие команды, очень часто ее спрашивают, пытаются вывести на какой-то разговор, но она всегда говорит, что только «Зенит». Все остальные команды не имеют для нее значения. У нас с дочкой это был уже семейный вечерний праздник чемпионства.