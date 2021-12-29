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Ветеран ЦСКА: «С Березуцким у ЦСКА будет второе место, а с Николичем укатятся!»

14:48

Экс-защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на возможную смену главного тренера армейцев Алексея Березуцкого на Марко Николича.

«Очень неожиданная новость. Доверили человеку команду. Надо смотреть, на что он способен. Зачем гробить парня? Причем тут Николич, если играет команда. Надо подкупать игроков, а этого не делали несколько лет. Да и результат у ЦСКА хороший. Молодец Березуцкий. Чем он их не устроил? Надо было довести дело до конца, закончить сезон, а потом рассуждать. С Березуцким у ЦСКА будет второе место, а с Николичем укатятся!» — сказал Пономарев «СЭ».

Марко Николич тренировал «Локомотив» с мая 2020-го по октябрь 2021 года. Вместе с командой он стал обладателем БЕТСИТИ Кубка России-2020/21.

Алексей Березуцкий стал главным тренером ЦСКА перед сезоном-2021/22. Красно-синие располагаются на 4-м месте с 30 очками в турнирной таблице Тинькофф РПЛ после 18 туров.

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