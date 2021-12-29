Мещеряков: «Николич большой профессионал. Надеюсь, у него все получится в ЦСКА»

Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил возможное назначение Марко Николича на пост главного тренера ЦСКА.

«Могу только порадоваться за Николича. Он заслужил место в хорошей команде. Я уже много раз говорил, что считаю Марко большим профессионалом. Находясь в «Локомотиве», он показал свои лучшие тренерские качества. Николич замечательно работает с молодежью, развивает ее. Я желаю ему удачи, надеюсь, что у него все получится», — сказал Мещеряков корреспонденту «СЭ» Антону Иванову.

Как стало известно «СЭ», сербский специалист Марко Николич может стать тренером ЦСКА уже в январе.

Николич тренировал «Локомотив» с мая 2020-го по октябрь 2021 года и стал обладателем БЕТСИТИ Кубка России-2020/21. Алексей Березуцкий является главным тренером ЦСКА с начала сезона-2021/22. Красно-синие с 30 очками после 18 туров располагаются на 4-м месте в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.