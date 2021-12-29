«Жаль, что он возвращается не в «Локо». Смородская — о возможном назначении Николича в ЦСКА
Ольга Смородская прокомментировала возможный приход Николича в ЦСКА
14:48
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценила возможное назначение специалиста Марко Николича на пост главного тренера ЦСКА.
«Вполне возможно. Очень жаль, что он возвращается не в «Локомотив». Николич — сильный специалист. Мне лично очень жаль. Думаю, с Николичем у ЦСКА будет больше перспектив. Пока у клуба не видно никаких успехов», — сказала Смородская «СЭ».
Марко Николич тренировал «Локомотив» с мая 2020-го по октябрь 2021 года. Вместе с командой он стал обладателем БЕТСИТИ Кубка России-2020/21.
Тренером ЦСКА является Алексей Березуцкий. Красно-синие располагаются на 4-м месте с 30 очками в турнирной таблице Тинькофф РПЛ после 18 туров.
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