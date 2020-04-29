Вернется ли Каррера в Россию? Отвечает Трабукки

Известный агент Марко Трабукки в эфире «СЭ» прокомментировал возможность возвращения в Россию бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры.

— Каррера в хорошем настроении, загоревший, как всегда худой, — заявил Трабукки. — Не знаю, как ему это удается во время карантина. Он в отличном настроении, с женой и дочкой в Афинах. Он скучает по футболу, но не расстроен без него. Сейчас в Греции Массимо не нуждается в моей помощи. Возможно, предложу ему футболистов, но представить не могу, кто ему нужен.

— Верите, что Каррера вернется в Россию в качестве главного тренера?

— Сейчас он близок к продлению контракта с АЕК, но вы спросили про будущее, поэтому нельзя исключать, что он будет заинтересован принять хорошую российскую команду. За два года в России он выиграл первое и третье место в чемпионате, а также Суперкубок — это редко кому удается.

— «Оренбург» действительно интересовался Каррерой прошлым летом?

— Абсолютная неправда.