Вендел прибыл на тренировочные сборы «Зенита»

Полузащитник Вендел прибыл на тренировочные сборы «Зенита».

Видео с приездом опубликовала пресс-служба сине-бело-голубых в соцсетях.

«Сначала в кассу давай», — пошутил Александр Соболев над Венделом в ролике.

20 июня главный тренер петербуржцев Сергей Семак рассказал, что 28-летний бразилец еще не вернулся из отпуска и традиционно предпочитает платить за дополнительные выходные. В тот же день прошла первая тренировка команды.