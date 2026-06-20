Семак — о сборах «Зенита»: «Вендел традиционно предпочитает платить деньги за дополнительные выходные»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, кто из игроков пока не присоединился к команде на тренировочных сборах.

Первая тренировка сине-бело-голубых в рамках подготовки к новому сезону прошла 20 июня.

«Те, кто должны были присоединиться, на месте. За исключением Барриоса, который отпросился по личным причинам, ну и Вендела, который традиционно предпочитает платить деньги за дополнительные выходные», — приводит пресс-служба «Зенита» слова Семака.

Также специалист ответил на вопрос о будущем игроков, которые вернулись из аренды.

«Каждый случай индивидуальный. Мы будем смотреть, насколько будем укомплектованы на той или иной позиции, и дальше уже будем принимать решение. Мы понимаем, что и для нас, и для игроков чем раньше мы примем это решение, тем лучше. Я думаю, что к началу июля мы уже должны хотя бы примерно понимать, кто останется с нами, а кто уйдет в аренду», — добавил он.

Вендел выступает за сине-бело-голубых с 2020 года, а Вильмар Барриос — с 2019-го. По итогам сезона-2025/26 «Зенит» стал чемпионом России.