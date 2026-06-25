Натхо о завершении карьеры: «Пора больше времени проводить дома, быть с семьей»
Бывший полузащитник «Рубина» и ЦСКА Бибрас Натхо в интервью «СЭ» прокомментировал свое решение завершить карьеру.
— Бибрас, 23 мая вы провели последний матч за «Партизан» и завершили карьеру. Когда прозвучал финальный свисток, что почувствовали?
— Это были странные ощущения... Я провел в профессиональном футболе 20 лет — каждый день тренировки, постоянная готовность к играм. И вдруг ты понимаешь, что все позади... Непросто, но я был готов. Доволен своим решением и своей карьерой. Вот и все.
— В какой момент решили закончить?
— Еще по ходу сезона я начал об этом размышлять. Смотрел на ситуацию, что происходит в команде. Плюс, конечно, сказался возраст. Принял окончательно решение во время чемпионата. За несколько месяцев до финиша уже договорился с самим собой: это мой последний год.
— Почему вы решили, что этот сезон станет последним?
— Прежде всего из-за возраста — мне уже 38. Пора больше времени проводить дома, с детьми, с женой, быть с семьей. А еще я вижу, куда движется современный футбол. В нем все меньше того, родного, что нравится мне.
Сегодня все больше говорят о цифрах, GPS, беге. Уличный футбол, который был несколько лет назад, исчезает. А мне нравится, когда игроки действительно творили магию с мячом. В нынешнее время вижу это все реже. В общем, многие факторы сложились, и в итоге я решил остановиться, — сказал Натхо «СЭ».
Натхо выступал за «Партизан» с 2019 года. Также он играл за греческие «Олимпиакос», ПАОК, российские ЦСКА, «Рубин» и израильский «Хапоэль». В РПЛ на счету Натхо 205 матчей и 45 голов. В сезоне-2015/16 он стал чемпионом России вместе с армейцами. С казанцами Натхо выигрывал Кубок и Суперкубок России в сезоне-2011/12.
За основную сборную Израиля полузащитник провел 88 матчей, отметившись 4 голами.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1