Натхо о завершении карьеры: «Пора больше времени проводить дома, быть с семьей»

Бывший полузащитник «Рубина» и ЦСКА Бибрас Натхо в интервью «СЭ» прокомментировал свое решение завершить карьеру.

— Бибрас, 23 мая вы провели последний матч за «Партизан» и завершили карьеру. Когда прозвучал финальный свисток, что почувствовали?

— Это были странные ощущения... Я провел в профессиональном футболе 20 лет — каждый день тренировки, постоянная готовность к играм. И вдруг ты понимаешь, что все позади... Непросто, но я был готов. Доволен своим решением и своей карьерой. Вот и все.

— В какой момент решили закончить?

— Еще по ходу сезона я начал об этом размышлять. Смотрел на ситуацию, что происходит в команде. Плюс, конечно, сказался возраст. Принял окончательно решение во время чемпионата. За несколько месяцев до финиша уже договорился с самим собой: это мой последний год.

— Почему вы решили, что этот сезон станет последним?

— Прежде всего из-за возраста — мне уже 38. Пора больше времени проводить дома, с детьми, с женой, быть с семьей. А еще я вижу, куда движется современный футбол. В нем все меньше того, родного, что нравится мне.

Сегодня все больше говорят о цифрах, GPS, беге. Уличный футбол, который был несколько лет назад, исчезает. А мне нравится, когда игроки действительно творили магию с мячом. В нынешнее время вижу это все реже. В общем, многие факторы сложились, и в итоге я решил остановиться, — сказал Натхо «СЭ».

Натхо выступал за «Партизан» с 2019 года. Также он играл за греческие «Олимпиакос», ПАОК, российские ЦСКА, «Рубин» и израильский «Хапоэль». В РПЛ на счету Натхо 205 матчей и 45 голов. В сезоне-2015/16 он стал чемпионом России вместе с армейцами. С казанцами Натхо выигрывал Кубок и Суперкубок России в сезоне-2011/12.