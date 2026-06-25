Натхо об Акинфееве: «Игорь — потрясающий вратарь. И потрясающий человек»

Бывший полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо в интервью «СЭ» поделился мнением об игре вратаря армейцев Игоря Акинфеева.

— Игорю Акинфееву уже 40 — и он все еще играет.

— Он начал очень рано и так долго держится на этом уровне! Огромное уважение ему. Игорь — потрясающий вратарь. И потрясающий человек. Мне повезло играть с ним. Если он до сих пор чувствует себя хорошо, так почему бы и не продолжать?



Быть вратарем в одной команде больше 20 лет — это невероятно! Это действительно великое дело. При этом не стоит забывать: у него также было много успехов и со сборной России.

Соглашение с 40-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2026/27.