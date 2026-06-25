Натхо об Акинфееве: «Игорь — потрясающий вратарь. И потрясающий человек»
Бывший полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо в интервью «СЭ» поделился мнением об игре вратаря армейцев Игоря Акинфеева.
— Игорю Акинфееву уже 40 — и он все еще играет.
— Он начал очень рано и так долго держится на этом уровне! Огромное уважение ему. Игорь — потрясающий вратарь. И потрясающий человек. Мне повезло играть с ним. Если он до сих пор чувствует себя хорошо, так почему бы и не продолжать?
Быть вратарем в одной команде больше 20 лет — это невероятно! Это действительно великое дело. При этом не стоит забывать: у него также было много успехов и со сборной России.
Соглашение с 40-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2026/27.
Акинфеев — воспитанник ЦСКА, он провел в московском клубе всю карьеру. Вместе с армейцами голкипер стал шестикратным чемпионом России, восьмикратным обладателем Кубка России, восьмикратным обладателем Суперкубка страны, а также победителем Кубка УЕФА 2005 года.
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9
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11
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13
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14
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15
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16
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|Динамо – Кр. Советов
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|Спартак – Родина
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