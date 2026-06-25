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25 июня, 13:20

Натхо об Акинфееве: «Игорь — потрясающий вратарь. И потрясающий человек»

Константин Белов
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент

Бывший полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо в интервью «СЭ» поделился мнением об игре вратаря армейцев Игоря Акинфеева.

— Игорю Акинфееву уже 40 — и он все еще играет.

— Он начал очень рано и так долго держится на этом уровне! Огромное уважение ему. Игорь — потрясающий вратарь. И потрясающий человек. Мне повезло играть с ним. Если он до сих пор чувствует себя хорошо, так почему бы и не продолжать?

Быть вратарем в одной команде больше 20 лет — это невероятно! Это действительно великое дело. При этом не стоит забывать: у него также было много успехов и со сборной России.

Бибрас Натхо.«В перерыве матча в Хабаровске хотели всей командой пойти в сауну...» Натхо — о ЦСКА и завершении карьеры

Соглашение с 40-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2026/27.

Акинфеев — воспитанник ЦСКА, он провел в московском клубе всю карьеру. Вместе с армейцами голкипер стал шестикратным чемпионом России, восьмикратным обладателем Кубка России, восьмикратным обладателем Суперкубка страны, а также победителем Кубка УЕФА 2005 года.

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Бибрас Натхо
Игорь Акинфеев
ФК ЦСКА (Москва)
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2
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3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
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26.07 00:00 Динамо – Кр. Советов - : -
26.07 00:00 Спартак – Родина - : -
26.07 00:00 Оренбург – Ростов - : -
26.07 00:00 Локомотив – Ахмат - : -
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