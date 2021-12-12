«Важно не то, сколько раз ты упал, а сколько раз ты поднялся». «Динамо» показало гонг после матча с «Зенитом»
Матч «Динамо» и «Зенита» в рамках 18-го тура Тинькофф чемпионата России закончился со счетом 1:1.
Но атмосферу разбавили забавные околофутбольные события. Одно из них — удар Деда Мороза посохом в гонг на последних минутах матча.
Момент даже попал в трансляцию: главный новогодний персонаж настолько сильно приложился, что гонг рухнул плашмя.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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