«Ахмат» разгромил «Химки», грозненцы забили три гола с пенальти

«Ахмат» разгромил «Химки» в матче 18-го тура Тинькофф чемпионата России. Грозненцы не оставили шансов сопернику со счетом 4:1.

По дублю оформили полузащитник Артем Тимофеев и нападающий Мохамед Конате. Отметим, что три из четырех голов были забиты «Ахматом» с пенальти.

У гостей гол престижа на счету Александра Трошечкина.

«Ахмат» набрал 27 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице.

«Химки» уходят на зимний перерыв на последней строчке. В активе команды только 14 очков.