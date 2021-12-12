«Ахмат» разгромил «Химки», грозненцы забили три гола с пенальти
«Ахмат» разгромил «Химки» в матче 18-го тура Тинькофф чемпионата России. Грозненцы не оставили шансов сопернику со счетом 4:1.
По дублю оформили полузащитник Артем Тимофеев и нападающий Мохамед Конате. Отметим, что три из четырех голов были забиты «Ахматом» с пенальти.
У гостей гол престижа на счету Александра Трошечкина.
«Ахмат» набрал 27 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице.
«Химки» уходят на зимний перерыв на последней строчке. В активе команды только 14 очков.
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/fbl_match-ahmat-himki-334248/
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