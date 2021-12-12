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Андрей Воронин: «Во втором тайме «Динамо» полностью переиграло «Зенит»

19:24
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Тренер «Динамо» Андрей Воронин поделился впечатлениями после матча против «Зенита» (1:1) в 18-м туре Тинькофф РПЛ.

— Насколько довольны результатом?

— В первом тайме «Зенит» был гораздо лучше, у нас ничего не получилось. Во втором тайме мы их переиграли полностью, сравняли счет, могли забивать еще и выигрывать, не повезло. Ничья — хороший результат, достойный.

— Как вам судейство, согласны с пенальти?

— Он сам зацепился за Скопинцева. Я бы в таком большом матче не дал бы такой пенальти.

— Неделю назад вы сказали, что Клаудиньо лучший игрок нашего чемпионата, он оправдывал сегодня это?

— Да. Он не забил пенальти, но это случается с каждым, даже с теми, у кого по семь золотых мячей. Этот бразилец невероятен, таких игроков давно не было в нашем чемпионате. На сегодняшний день он лучший, это точно.

— Нужно команде зимой усиление?

— У нас отличная команда, хороший состав. Мы идем на втором месте — это достойно. «Динамо» будет бороться за чемпионство этим составом. Будет усиление — отлично, если не будет, то ничего страшного, — сказал Воронин в беседе с корреспондентами «СЭ» Антоном Ивановым и Севастианом Терлецким.

В составе «Динамо» отличился Дмитрий Скопинцев. У «Зенита» забил Клаудиньо.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ
Монако

П1

31%

1.47

ТБ 3.0

19%

1.75

ИТБ1 (1.5)

18%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.82

П1

17%

2.07

X2

14%

1.81
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Зенит 1
Матч завершен

П2

25%

2.08

1X

22%

1.80

Обе забьют - да

16%

1.72

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