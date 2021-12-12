Андрей Воронин: «Во втором тайме «Динамо» полностью переиграло «Зенит»
Тренер «Динамо» Андрей Воронин поделился впечатлениями после матча против «Зенита» (1:1) в 18-м туре Тинькофф РПЛ.
— Насколько довольны результатом?
— В первом тайме «Зенит» был гораздо лучше, у нас ничего не получилось. Во втором тайме мы их переиграли полностью, сравняли счет, могли забивать еще и выигрывать, не повезло. Ничья — хороший результат, достойный.
— Как вам судейство, согласны с пенальти?
— Он сам зацепился за Скопинцева. Я бы в таком большом матче не дал бы такой пенальти.
— Неделю назад вы сказали, что Клаудиньо лучший игрок нашего чемпионата, он оправдывал сегодня это?
— Да. Он не забил пенальти, но это случается с каждым, даже с теми, у кого по семь золотых мячей. Этот бразилец невероятен, таких игроков давно не было в нашем чемпионате. На сегодняшний день он лучший, это точно.
— Нужно команде зимой усиление?
— У нас отличная команда, хороший состав. Мы идем на втором месте — это достойно. «Динамо» будет бороться за чемпионство этим составом. Будет усиление — отлично, если не будет, то ничего страшного, — сказал Воронин в беседе с корреспондентами «СЭ» Антоном Ивановым и Севастианом Терлецким.
В составе «Динамо» отличился Дмитрий Скопинцев. У «Зенита» забил Клаудиньо.
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