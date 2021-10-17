Васин оценил форму «Урала» перед матчем с ЦСКА
Защитник ЦСКА Виктор Васин поделился ожиданиями от матча 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала».
«У нас хорошая статистика матчей в Екатеринбурге, но она не будет иметь никакого значения. «Урал» набрал хороший ход, Помазун не пропускает уже три тура подряд в РПЛ, поэтому впереди непростая игра. Но простых сейчас и не бывает, мы к этому готовы», — приводит пресс-служба красно-синих слова Васина.
Клубный футбол возвращается после паузы на игры сборных!— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) October 17, 2021
? #УралЦСКА
? #РПЛ
? 14:00 мск
? Екатеринбург Арена
? Матч Премьер pic.twitter.com/LTrQvWafv7
Матч «Урал» — ЦСКА состоится сегодня, 17 октября, начало — в 14.00 (мск).
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