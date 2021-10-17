Форвард ЦСКА Яковлев пропустит матч с «Уралом» из-за травмы
Нападающий ЦСКА Владислав Яковлев пропустит матч 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала», сообщает пресс-служба армейцев.
19-летний россиянин получил травму бедра в расположении молодежной сборной и не полетел вместе с красно-синими в Екатеринбург. Точные сроки лечения будут определены в ближайшие дни.
Новости медицинского штаба: Владислав Яковлев https://t.co/DsUfafYTS2 pic.twitter.com/os3rlZMEuY— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) October 16, 2021
В сезоне-2021/22 Яковлев принял участие в 9 матчах ЦСКА, на его счету 1 гол и 1 результативная передача.
Матч «Урал» — ЦСКА состоится сегодня, 17 октября, начало — в 14.00 (мск).
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https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/novosti-meditsinskogo-shtaba-vladislav-yakovlev/
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