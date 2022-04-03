Василий Казарцев назначен главным арбитром перенесенного матча 19-го тура РПЛ «Ростов» — «Крылья Советов»

Василий Казарцев назначен главным арбитром перенесенного матча 19-го тура Тинькофф РПЛ «Ростов» — «Крылья Советов», сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Ассистентами Казарцева станут Рашид Абусуев и Алексей Ширяев. Резервный судья — Константин Аверьянов. ВАР — Алексей Матюнин, его ассистентом будет Николай Еремин.

Перенесенный матч 19-го тура РПЛ «Ростов» — «Крылья Советов» состоится в среду, 6 апреля. Начало игры — в 19.00 по московскому времени.

«Ростов» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России с 22 очками в 22 матчах. «Крылья Советов» идут на 8-й строчке с 32 очками в 22 играх.