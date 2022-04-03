Языджи выйдет в стартовом составе ЦСКА в матче РПЛ с «Уралом»

ЦСКА и «Урал» объявили составы на матч 23-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча пройдет сегодня, 3 апреля, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Игра начнется в 16.30 по московскому времени.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бийол, Дивеев, Магнуссон, Щенников, Гбамен, Медина, Карраскаль, Эджуке, Языджи.

Запасные: Тороп, Боков, Мухин, Ахметов, Дзагоев, Елеев, Ушаков, Яковлев, Тарба, Лукин.

«Урал»: Помазун, Мамин, Гогличидзе, Колесниченко, Кузьмичев, Шатов, Магомадов, Бикфалви, Егорычев, Августиняк, Гаджимурадов.

Запасные: Ландаков, Емельянов, Динга, Евсеев, Подберезкин, Мишкич, Железнов, Юшин, Агеев.