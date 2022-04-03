Игорь Ледяхов: «Нельзя разбрасываться игроками уровня Бакаева»

Экс-полузащитник «Спартака» и сборной России, бывший главный тренер «Ахмата» Игорь Ледяхов в интервью «СЭ» оценил игру полузащитника красно-белых Зелимхана Бакаева в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ с «Локомотивом» (0:1).

— Я так и не понял, почему заменили Бакаева. Он же в этом матче был лучшим у «Спартака». Единственный, от кого исходила хоть какая-то острота. Может, Ваноли решил, что Зелимхан устал?

— Допускаете?

— Ну-у... Со стороны так не показалось. Он и в середине второго тайма был очень активен, пытался что-то придумать. Дело в том, что нынешний «Спартак» в позиционном нападении сморится катастрофически. Две-три передачи — и сразу потеря. А Бакаев может не только одним пасом обострить игру, но и пробить издали, исполнить «стандарт». Удар-то у него классный.

— Вы понимаете, почему «Спартак» не торопится продлевать контракт с Бакаевым?

— Сейчас такое время, что уже ничему не удивляешься... Но если летом Зелимхан уйдет, для «Спартака» это будет огромная потеря. Нельзя разбрасываться игроками уровня Бакаева.

Контракт 25-летнего игрока с московским клубом рассчитан до лета 2022 года.